Tahran'da hava kirliliği nedeniyle futbol maçları iptal edildi

Tahran'da hava kirliliği alarm seviyesine ulaştı. Hava kalitesinin sağlıksız seviyeye yükselmesi nedeniyle kentte tüm futbol maçları ve antrenmanlar iptal edildi.

calendar 07 Temmuz 2025 15:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tahran'da hava kirliliği nedeniyle futbol maçları iptal edildi
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İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğinin artması nedeniyle tüm futbol müsabaka ve antrenmanları iptal edildi.

İran resmi haber ajansı IRNA, Tahran Futbol Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Hava kirliliği endeksinin artması ve toz yoğunluğunun yükselmesi nedeniyle 7 Temmuz Pazartesi günü Tahran'da tüm müsabakalar ve antrenmanlar iptal edildi." ifadelerine yer verildi.



Sabah saatleri itibarıyla başkentte hava kirliliğinin 159 mikrogram/metreküp seviyelerinde seyrettiği belirtiliyor.

Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).

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