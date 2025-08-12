12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
Kopenhag-Malmö FF
20:00
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
Benfica-Nice
22:00
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-055'
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Taha Akgül'den Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan sporculara ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da düzenlenen uluslararası ortak kampı ziyaret etti.

12 Ağustos 2025 15:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Federasyonun açıklamasına göre Serbest Güreş Milli Takımı, Kastamonu'da Azerbaycan, Özbekistan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Bahreyn milli takımlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Taha Akgül ve Kastamonu Valisi Meftun Dallı, olimpiyat şampiyonu Akhmed Tazhudinov'un da yer aldığı kampta milli güreşçilerin antrenmanını izledi.

Vali Dallı ve başkan Akgül, tüm sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Dünya Güreş Şampiyonası, 13-21 Eylül tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilecek.

