TAF Başkanı Fatih Çintimar'dan Beşiktaş Kulübüne ziyaret

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Beşiktaş Kulübünü ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
TAF Başkanı Fatih Çintimar'dan Beşiktaş Kulübüne ziyaret
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01 Ekim 2020 15:53
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Beşiktaş Kulübünü ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, asbaşkan, finansman ve amatör şubelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Fatih Hakan Avşar ile pazarlama ve iş geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Enis Ulusoy, Vodafone Park'ta Çintimar'ı ağırladı.

Ziyarette, Beşiktaş Atletizm Takımı Şube Sorumlusu Ömer Aras ile antrenör ve sporcular da yer aldı.

Fatih Çintimar, Beşiktaşlı sporcuların ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılar elde etmesinden dolayı Avşar'a ve sporculara tebriklerini iletti.



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