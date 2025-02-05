Tadic, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez kadroda yer almadı

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, gribal enfeksiyon sebebiyle Erzurumspor FK karşısında kadroda yer almadı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2023-2024 sezonunda 57 resmi maçın 56'sında forma giyen Tadic, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor maçında ise kadroda yer alıp oyuna dahil olmamıştı.
Geçen sezon İsmail Kartal'ın, bu sezon da Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi olan Dusan Tadic, 34 maçın 33'ünde süre alıp kupadaki Kasımpaşa müsabakasında oyuna girmemişti.
Erzurumspor FK maçında kadroya dahil edilmeyen deneyimli futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez maç kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2023-2024 sezonunda 57 resmi maçın 56'sında forma giyen Tadic, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor maçında ise kadroda yer alıp oyuna dahil olmamıştı.
Geçen sezon İsmail Kartal'ın, bu sezon da Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi olan Dusan Tadic, 34 maçın 33'ünde süre alıp kupadaki Kasımpaşa müsabakasında oyuna girmemişti.
Erzurumspor FK maçında kadroya dahil edilmeyen deneyimli futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez maç kadrosunda yer almadı.