T-Mac, Magic Hall of Fame'i üyesi olacak!

Halihazırda Naismith Basketball Hall of Fame üyesi olan efsane oyuncu Tracy McGrady, 20 Mart tarihinde Orlando Magic Hall of Fame'ine davet edilecek.Geçtiğimiz Eylül ayında basketbolun Hall of Fame'ine katılan McGrady, 2000-04 yılları arasında Magic ekibinin ana yıldızı rolündeydi. Florida'nın Auburndale ilçesinde yetişmiş olan ve takımın bölgesinin yerlisi olan T-Mac, iki kez NBA ilk beşine, iki kez ikinci NBA beşine seçilmiş ve takımda bulunduğu dört sezon boyunca dört kez All-Star olma başarısını göstermişti.Magic ile çıktığı 295 karşılaşmada McGrady maç başına 39.4 dakika içinde ortalama 28.1 sayı, 7.0 rebound, 5.2 asist ve 1.53 top çalma istatistiklerine ulaşmıştı.Ligin iki kere sayı kralı olan T-Mac (2002-03'te 32.1 sayı, 2003-04'de 28 sayıyla), 2000-01 sezonunda da NBA'in En Gelişme Gösteren Oyuncusu seçilmişti.Orlando Magic CEO'su Alex Martins,şeklinde konuştu.McGrady, 20 Mart'ta Toronto Raptors'a karşı oynanan karşılaşmada onurlandırılacak. Tesadüfen, McGrady kariyerine Raptors ile başlamıştı - 1997 NBA Draftının dokuzuncu seçimiydi- ancak Toronto'yu 2000 yılının Temmuz ayında serbest bir oyuncu olarak terk etti ve Orlando'ya katılmıştı. 20 Mart günü erken saatlerde McGrady, Amway Merkezi'ndeki bir törenle Magic Hall of Fame'e davet edileceği söylendi.McGrady'nin Magic formasıyla sahip olduğu sayı ortalaması olan 28.1, halen takım tarihinin en yüksek ortalaması. 2003-04 sezonunda Washington Wizards'a karşı bulduğu 62 sayı ise, bir Magic oyuncusunun bir maçta attığı en çok sayı ünvanını koruyor.Bu gece, Orlando Magic'in G League takımı Lakeland Magic tarafından onurlandırılmak istenen T-Mac, takım tarihinde yer aldığı sıralamaları ise şöyle;Sayılarda(8,298)Serbest atışlarda(1,819)Şut isabetlerinde(2,985)Bloklarda(292)Ribaundlarda(2,067)Top çalmalarda(452)Asistlerde(1,533)Üçlük isabetlerinde(509)Dakikalarda(11,628)McGrady, takımın süslü geçmişini onurlandırmak için 2014'te başlayan Magic Hall of Fame'in yedinci üyesi olacak. Takım sahibi Rich DeVos, kurucu ortakları Pat Williams ve Jimmy Hewitt, ve oyuncular Nick Anderson, Shaquille O'Neal ve Anfernee "Penny" Hardaway, Magic Hall of Fame'in diğer üyeleri olarak yer alıyor.Magic Hall of Fame, takımın ünlü 29 yıllık tarihi boyunca büyük etkisi olan büyük oyuncular, antrenörler ve yöneticileri onurlandırıyor ve kutluyor. Katılımcılar, genel olarak, takıma ve organizasyona verilen katkılarına, hizmet yıllarına, toplumdaki etkilere ve bireyin genel karakterine bağlı olarak seçiliyor.