T.J. Warren, ayak sakatlığı ile kenarda

Indiana Pacers'ın, T.J. Warren'ı sağ ayağındaki plantar fasiit nedeniyle sakatlık listesinde haftalık değerlendirmeye aldığı bildirildi.



Warren, 2019-20 sezonunda Pacers ile iyi bir sezon geçirmişti ve Orlando bubble'ındaki playoff maçları da dahil olmak üzere 26.6 sayı ortalaması yakalamıştı.



Warren normal sezona kenarda girerse, Justin Holiday ve Doug McDermott onun yerine daha fazla dakika görebilirler.



Pacers ayrıca forvet Brian Bowen'in kısmi kasık yırtığı ile tahmini olarak altı ila sekiz hafta arasında kadro dışı olacağını duyurdu.



