Szalai, Almanya'da aradığını bulamadı

Fenerbahçe'den Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai, Almanya'da aradığını bulamadı. Macar stoper, yeni takımında şu ana kadar sadece 3 maçta forma giyebildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Szalai, Almanya'da aradığını bulamadı
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20 Ekim 2023 15:39
Fenerbahçe'den Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai, Almanya'da istediğini bulamadı.

Almanya kariyerine kötü başlayan Szalai, sezonun ilk haftasında Freiburg karşısında kendi ağlarını havalandırmıştı. Bu maçta devre arasında kenara gelen 25 yaşındaki futbolcu, ikinci haftada ise Heindenheim maçında şans bulamadı.

Bir sonraki hafta Hoffenheim'ın Wolfsburg'u 3-1 yendikleri karşılaşmada 90 dakika oynayan Macar futbolcu; Köln, Union Berlin, Borussia Dortmund ve Werder Bremen maçlarında ise forma bulamadı.

BU HAFTA ŞANS BULABİLİR!

Hoffenheim'da son dönemde savunma hattında yaşanan sakatlıkların ardından Szalai, 21 Ekim'de Eintracht Frankfurt karşısında forma şansı bulabilir.

Alman ekibinin teknik direktörü Pellegrino Matarazzo, "Sorunlara rağmen seçeneklerimiz var. Attila Szalai de iyi bir ritim yakaladı ve bir seçenek olabilir. Geniş kadronun avantajı bu, reaksiyon gösterebiliyoruz" sözlerini kullandı.

Hoffenheim, Frankfurt ile 21 Ekim Cumartesi günü TSİ 16.30'da karşı karşıya gelecek.

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