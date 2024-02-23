Suudiler bu kez Kevin De Bruyne'nin peşinde!

Birçok yıldız ismi yüksek bedelle transfer eden Suudi Arabistan ekipleri bu kez Kevin De Bruyne'nin peşine düştü. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Suudiler bu kez Kevin De Bruyne'nin peşinde!
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23 Şubat 2024 23:11
Suudi Arabistan ekipleri, Premier lig'den yeni bir yıldız ismi gözüne kestirdi.

The Times'ın haberine göre; Suudi Arabistan'ın önde gelen dört kulübü, yaz transfer döneminde Kevin De Bruyne'yi kadrosuna katmak istiyor.

Manchester City'nin Belçikalı yıldız için yüksek bir bonservis bedeli beklediği belirtildi.

Haberde ayrıca Suudilerin, MANU'nun yıldızı Casemiro ve Liverpool'dan Muhammed Salah ile de ilgilendiği ifade edildi.

32 yaşındaki Kevin De Bruyne, City forması ile toplamda 366 maça çıktı. 98 gol kaydederken, 161 de asist yaptı.

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