Sutopu Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı

17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı. Türkiye, gruptaki son maçında Fransa'yı 9-6 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sutopu Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı
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11 Ağustos 2023 00:27
Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki son maçında Fransa'yı 9-6 yenerek, grubunu lider bitirdi.

Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'ndeki turnuvanın üçüncü gününde oynanan 8 maçla grup aşaması tamamlandı.

Sabah seansında Malta Ukrayna'yı 12-8, Almanya Gürcistan'ı 19-12, Macaristan Hırvatistan'ı 13-9, İspanya da Karadağ'ı 13-7 mağlup etti.

Akşam seansındaki maçlarda ise Romanya Polonya'yı 9-8, Sırbistan Hollanda'yı 15-6 yendi. İtalya, Yunanistan maçı ise 12-12 eşitlikle sonuçlandı.

Günün son maçında Fransa ile karşılaşan Türkiye, havuzdan 9-6 galip ayrıldı.

Milli takımda Efe Naipoğlu, 5 golle maçın en skorer oyuncusu oldu.

Bu sonuçla 3 maçta aldığı 3 galibiyetle C Grubu'nu lider tamamlayan Türkiye, yarın saat 19.30'da Hırvatistan ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.

Organizasyona Cuma günü sıralama ve çeyrek finale yükselme maçlarıyla devam edilecek.

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