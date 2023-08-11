Sutopu Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı

Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki son maçında Fransa'yı 9-6 yenerek, grubunu lider bitirdi.
Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'ndeki turnuvanın üçüncü gününde oynanan 8 maçla grup aşaması tamamlandı.
Sabah seansında Malta Ukrayna'yı 12-8, Almanya Gürcistan'ı 19-12, Macaristan Hırvatistan'ı 13-9, İspanya da Karadağ'ı 13-7 mağlup etti.
Akşam seansındaki maçlarda ise Romanya Polonya'yı 9-8, Sırbistan Hollanda'yı 15-6 yendi. İtalya, Yunanistan maçı ise 12-12 eşitlikle sonuçlandı.
Günün son maçında Fransa ile karşılaşan Türkiye, havuzdan 9-6 galip ayrıldı.
Milli takımda Efe Naipoğlu, 5 golle maçın en skorer oyuncusu oldu.
Bu sonuçla 3 maçta aldığı 3 galibiyetle C Grubu'nu lider tamamlayan Türkiye, yarın saat 19.30'da Hırvatistan ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.
Organizasyona Cuma günü sıralama ve çeyrek finale yükselme maçlarıyla devam edilecek.
Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'ndeki turnuvanın üçüncü gününde oynanan 8 maçla grup aşaması tamamlandı.
Sabah seansında Malta Ukrayna'yı 12-8, Almanya Gürcistan'ı 19-12, Macaristan Hırvatistan'ı 13-9, İspanya da Karadağ'ı 13-7 mağlup etti.
Akşam seansındaki maçlarda ise Romanya Polonya'yı 9-8, Sırbistan Hollanda'yı 15-6 yendi. İtalya, Yunanistan maçı ise 12-12 eşitlikle sonuçlandı.
Günün son maçında Fransa ile karşılaşan Türkiye, havuzdan 9-6 galip ayrıldı.
Milli takımda Efe Naipoğlu, 5 golle maçın en skorer oyuncusu oldu.
Bu sonuçla 3 maçta aldığı 3 galibiyetle C Grubu'nu lider tamamlayan Türkiye, yarın saat 19.30'da Hırvatistan ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.
Organizasyona Cuma günü sıralama ve çeyrek finale yükselme maçlarıyla devam edilecek.