Galatasaray Zena Kadın Sutopu Takımı, 1. Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamladı.
Sutopu Kadınlar 1. Lig final serisi üçüncü maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray Zena, Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda karşılaştı.
Rakibini 11-9 yenerek seriyi 3-1 kazanan Galatasaray Zena, şampiyonluğa ulaştı.
Sutopu Kadınlar 1. Lig final serisi üçüncü maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray Zena, Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda karşılaştı.
Rakibini 11-9 yenerek seriyi 3-1 kazanan Galatasaray Zena, şampiyonluğa ulaştı.
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....