Sutopu Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin de yer aldığı C Grubu müsabakaları, İstanbul'da start alacak.



Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, elemelerde C Grubu maçları 23-25 Haziran tarihlerinde İstanbul Tozkoparan Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda oynanacak.



RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU



C Grubu'nda A Milli Takım; Sırbistan, Slovakya ve Büyük Britanya ile karşılaşacak.



Elemelerde A Grubu'nda Hollanda (ev sahibi), Litvanya, Polonya, Portekiz, B Grubu'nda Malta (ev sahibi), Almanya, Ukrayna, Bulgaristan, D Grubu'nda da Slovenya (ev sahibi), Romanya, İsviçre ve Finlandiya aynı tarihlerde mücadele verecek. Grup liderleri ve en iyi 3 ikinci, final bileti alacak



Finallere 3-16 Ocak 2024 tarihlerinde ev sahipliği yapacak İsrail'in yanı sıra; Hırvatistan, Macaristan, İtalya, Yunanistan, Fransa, Karadağ ve Gürcistan organizasyonda yer almayı garantiledi.



KADROMUZ AÇIKLANDI



Milli takımın eleme maçları kadrosunda yer alan sporcular şunlar:



Tugay Ergin, Emirhan Yenigün, Neşfet Toğkan Özbek, Ege Kahraman, Can Yüksek, Mehmet Yutmaz, Berk Alkan, Cemil Bahadır Özbakış (ENKA), Selçuk Can Caner, Hüseyin Kağan Kil, Kaan Oğuzcan, Engin Ege Çolak, Atakan Destici, Fatih Acar (Galatasaray), Nadir Sönmez (Heybeliada Su Sporları), Hasan Emre Moğultay (Adalar Su Sporları).



Ay-yıldızlı ekibin Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki maç programı şu şekilde:



23 Haziran Cuma:



17.00 Türkiye-Slovakya



24 Haziran Cumartesi:



19.00 Büyük Britanya-Türkiye



25 Haziran Pazar:



13.30 Türkiye-Sırbistan





