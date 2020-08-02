Süper Lig'in yeni ekibi, Mevlüt Erdinç'i istiyor!

Fenerbahçe'ye sezon başında bedelsiz olarak transfer olan ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve ligde hiç gol atamayan Mevlüt Erdinç'e Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrük talip oldu.



Yönetimin, transfere sıcak bakan 33 yaşındaki oyuncuya ayrılık konusunda her türlü kolaylığı sağlayacağı öğrenildi.



Menisküs ameliyatı olan Mevlüt'ün eylülde sahalara dönmesi bekleniyor.



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 19 resmi maça çıkan Erdinç, ligde gol bulamazken, kupada 4 gol attı.



