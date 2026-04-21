20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
3-0
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
0-0
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
1-1
20 Nisan
Moreirense-Estoril
1-0
20 Nisan
Dunkerque-Laval
0-2

Erling Moe: "Türkiye'deki insanlar küçümsüyor"

20 Nisan 2026 23:56 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 00:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-0 mağlup olan Zecorner Kayserispor'da teknik direktörü Erling Moe, önlerinde zor maçlar olsa da ligde kalmak adına çalışarak bu şansı en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi.

Moe, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

Yaptıkları top kayıplarının kendilerini geri ittiğini ve dönemediklerini belirten Moe, şu ifadeleri kullandı:

"Hala şansımız var, önümüzde zor bir hafta olsa da çalışıp bu şansımızı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Oyucularımın düşme korkusuna kapıldığına katılmıyorum. Antrenmanlarda ve maçlarda olsun ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremezsek ve kolay goller yersek oyuncular öz güven kaybı yaşayabiliyor. Sezonun başından bu yana gelen bir süreç. Antrenmanlarda yaptığımız çalışmalardan memnunum. Sadece bunun saha içerisinde öz güvenli bir şekilde yansıtmamız gerekiyor."

Cezalardan dolayı iç sahada taraftar desteğinin istedikleri seviyede olmadığını aktaran Moe, "Türkiye'deki insanlar kendi ligleriyle alakalı konuşurken daha küçümseyici bakabiliyorlar. Ben bugün yarışmacı iyi bir lig olduğunu ve güzelleştiren şeyin taraftar olduğunu düşünüyorum. Yasağın ne bizim sahamızda ne de başka sahada olması bir şey kazandırmaz. Bu lig güçlü bir lig." şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
