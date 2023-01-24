Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta, yapılan 2 maçla sona erdi.
Ligde haftanın kapanış gününde HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe ve Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü maçları yapıldı.
Zirve takipçisi Fenerbahçe, Ümraniyespor'u son dakikalarda gelen golle 2-1 mağlup etti. Günün diğer karşılaşmasında ise MKE Ankaragücü, deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yendi.
Lider Galatasaray, seri galibiyetlerle yoluna devam ediyor
Lider Galatasaray, 20. haftada Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'deki galibiyet serisini 9 maça çıkardı.
Haftaya 42 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisini mağlup ederek puanını 45'e çıkardı.
Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 10 karşılaşmada sırasıyla 1 beraberlik ve üst üste 9 galibiyet elde etti. "Cimbom", çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı son 3 müsabakayı kazandı.
Resmi maçlarda son 12, Süper Lig'de ise son 9 mücadeleyi galibiyetle tamamlayan Galatasaray, bu süreçte 31 kez ağları havalandırırken kalesinde 7 gol gördü.
Beşiktaş, Şenol Güneş ile çıkışta
Beşiktaş, ikinci kez takımın başına geçen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son 5 maçını kaybetmedi.
Ligin 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenilmelerinin ardından yolların ayrıldığı Valerien Ismael'in yerine göreve başlayan Güneş, siyah-beyazlıların başında 7. lig maçına çıktı.
Şenol Güneş yönetimindeki ilk 3 maçında sırasıyla galibiyet, yenilgi ve beraberlik yaşayan Beşiktaş, son 4 müsabakayı kazandı. Siyah-beyazlılar, 20. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
Trabzonspor'un iç sahada bileği bükülmüyor
Ligin 20. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 yenen Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini 35 müsabakaya çıkardı.
Süper Lig'de son iç saha mağlubiyetini 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a karşı yaşayan bordo-mavililer, sonrasındaki 35 lig karşılaşmasında 23 galibiyet, 12 beraberlik aldı.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor: 1-1
Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 1-3
Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 2-1
Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: 1-2
Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2
Yukatel Kayserispor-Beşiktaş: 0-2
Trabzonspor-İstanbulspor: 4-0
Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü: 0-1
HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe: 1-2
Puan durumu
Süper Lig'de 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
21. hafta programı
Ligde 21. haftanın maç programı şu şekilde:
27 Ocak Cuma:
20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Vodafone Park)
28 Ocak Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Sivas 4 Eylül)
16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)
16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)
29 Ocak Pazar:
13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
Ligde haftanın kapanış gününde HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe ve Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü maçları yapıldı.
Zirve takipçisi Fenerbahçe, Ümraniyespor'u son dakikalarda gelen golle 2-1 mağlup etti. Günün diğer karşılaşmasında ise MKE Ankaragücü, deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yendi.
Lider Galatasaray, seri galibiyetlerle yoluna devam ediyor
Lider Galatasaray, 20. haftada Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'deki galibiyet serisini 9 maça çıkardı.
Haftaya 42 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisini mağlup ederek puanını 45'e çıkardı.
Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 10 karşılaşmada sırasıyla 1 beraberlik ve üst üste 9 galibiyet elde etti. "Cimbom", çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı son 3 müsabakayı kazandı.
Resmi maçlarda son 12, Süper Lig'de ise son 9 mücadeleyi galibiyetle tamamlayan Galatasaray, bu süreçte 31 kez ağları havalandırırken kalesinde 7 gol gördü.
Beşiktaş, Şenol Güneş ile çıkışta
Beşiktaş, ikinci kez takımın başına geçen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son 5 maçını kaybetmedi.
Ligin 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenilmelerinin ardından yolların ayrıldığı Valerien Ismael'in yerine göreve başlayan Güneş, siyah-beyazlıların başında 7. lig maçına çıktı.
Şenol Güneş yönetimindeki ilk 3 maçında sırasıyla galibiyet, yenilgi ve beraberlik yaşayan Beşiktaş, son 4 müsabakayı kazandı. Siyah-beyazlılar, 20. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
Trabzonspor'un iç sahada bileği bükülmüyor
Ligin 20. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 yenen Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini 35 müsabakaya çıkardı.
Süper Lig'de son iç saha mağlubiyetini 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a karşı yaşayan bordo-mavililer, sonrasındaki 35 lig karşılaşmasında 23 galibiyet, 12 beraberlik aldı.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor: 1-1
Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 1-3
Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 2-1
Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: 1-2
Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2
Yukatel Kayserispor-Beşiktaş: 0-2
Trabzonspor-İstanbulspor: 4-0
Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü: 0-1
HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe: 1-2
Puan durumu
Süper Lig'de 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|19
|14
|3
|2
|38
|14
|24
|45
|2.FENERBAHÇE
|19
|13
|2
|4
|46
|22
|24
|41
|3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|19
|11
|4
|4
|30
|20
|10
|37
|4.BEŞİKTAŞ
|18
|10
|5
|3
|34
|21
|13
|35
|5.TRABZONSPOR
|19
|10
|5
|4
|30
|25
|5
|35
|6.ADANA DEMİRSPOR
|19
|9
|7
|3
|37
|20
|17
|34
|7.ARABAM.COM KONYASPOR
|19
|6
|9
|4
|24
|19
|5
|27
|8.YUKATEL KAYSERİSPOR
|19
|8
|2
|9
|28
|27
|1
|26
|9.CORENDON ALANYASPOR
|19
|6
|7
|6
|32
|33
|-1
|25
|10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|19
|5
|7
|7
|40
|39
|1
|22
|11.MKE ANKARAGÜCÜ
|19
|6
|4
|9
|24
|29
|-5
|22
|12.BITEXEN GİRESUNSPOR
|19
|5
|6
|8
|19
|29
|-10
|21
|13.GAZİANTEP FK
|19
|4
|7
|8
|25
|28
|-3
|19
|14.KASIMPAŞA
|19
|5
|4
|10
|21
|34
|-13
|19
|15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|18
|5
|3
|10
|23
|31
|-8
|18
|16.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|19
|4
|6
|9
|21
|29
|-8
|18
|17.ATAKAŞ HATAYSPOR
|18
|4
|5
|9
|15
|33
|-18
|17
|18.İSTANBULSPOR
|19
|4
|3
|12
|18
|40
|-22
|15
|19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
|19
|3
|5
|11
|22
|34
|-12
|14
Ligde 21. haftanın maç programı şu şekilde:
27 Ocak Cuma:
20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Vodafone Park)
28 Ocak Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Sivas 4 Eylül)
16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)
16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)
29 Ocak Pazar:
13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
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