Süper Lig'in kaderi 9 takımın elinde

Galatasaray ile Fenerbahçe, kalan 12 maçlarının 9'unda aynı rakiplerle mücadele edecek.

, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'in kaderi 9 takımın elinde
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01 Mart 2025 10:54
Galatasaray ile Fenerbahçe, geride kalan iki sezonda olduğu gibi 2024-25'te de nefes kesen şampiyonluk yarışını sürdürüyor.

Son derbinin ardından ezeli rakiplerden Galatasaray, ikili averaj da dahil edildiğinde toplam 7 puanlık bir avantaja sahip.

Kalan 12 haftada Fenerbahçe tüm maçlarını kazanıp 36 puan alarak, rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek. Son 12 maç öncesi puan avantajının Galatasaray'da fikstür avantajının ise Fenerbahçe'de olduğu görülüyor:

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de kalan 12 maçlarının dokuzunda aynı rakiplerle mücadele edecek. Bunların üçü İstanbul'dan, altısı ise Anadolu'dan.

Sarı-kırmızılılar; Antalya, Samsun ve Trabzon; Sarı-lacivertliler ise Bodrum ve Sivas deplasmanları için İstanbul dışına çıkacak.

HEM BEŞİKTAŞ HEM TRABZON

Galatasaray ve Fenerbahçe hem Beşiktaş'a hem Trabzonspor'a rakip olacak. Bu rakipleriyle sarı-kırmızılılar deplasmanda, sarı-lacivertliler ise evinde karşılaşacak.

Süper Lig'de üst sıraları zorlayan ve hedefleri Avrupa kupaları olan Eyüpspor, Samsunspor ve Başakşehir; ezeli rakiplerin ve şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek.

İÇ SAHA-DEPLASMAN FORMLARI FARKLI

Geride kalan haftalar dikkate alındığında; Galatasaray'ın Fenerbahçe'den deplasmanlarda, Fenerbahçe'nin ise Galatasaray'dan iç sahada daha iyi olması dikkat çekiyor.


ORTAK MAÇLAR

ANTALYASPOR

Galatasaray: Deplasmanda - İlk Maç: 2-0
Fenerbahçe: Evinde - İlk Maç: 3-2

BEŞİKTAŞ

Galatasaray: Evinde - İlk Maç: 2-1
Fenerbahçe: Deplasmanda - İlk Maç: 0-1

SAMSUNSPOR

Galatasaray: Evinde - İlk Maç: 2-0
Fenerbahçe: Deplasmanda - İlk Maç: 2-2

BODRUM FK

Galatasaray: Evinde - İlk Maç: 3-2
Fenerbahçe: Deplasmanda - İlk Maç: 2-0

EYÜPSPOR

Galatasaray: Deplasmanda - İlk Maç: 2-1
Fenerbahçe: Evinde - İlk Maç: 1-2

KAYSERİSPOR

Galatasaray: Deplasmanda - İlk Maç: 0-0
Fenerbahçe: Evinde - İlk Maç: 4-3

SİVASSPOR

Galatasaray: Evinde - İlk Maç: 1-1
Fenerbahçe: Deplasmanda - İlk Maç: 4-1

TRABZONSPOR

Galatasaray: Evinde - İlk Maç: 2-1
Fenerbahçe: Deplasmanda - İlk Maç: 3-2

BAŞAKŞEHİR

Galatasaray: Deplasmanda - İlk Maç: 2-1
Fenerbahçe: Evinde - İlk Maç: 3-1

(Kaynak: Nefes gazetesi)

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