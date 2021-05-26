Süper Lig'e yükselen son takım Altay!

ALTAY 18 YIL SONRA DÖNDÜ

RİZESPOR'DAN SONRA ALTAY

ÇAKIR ÜST ÜSTE 3. FİNALİNDE

Altay

GOL KRALI PAIXAO YEDEK BAŞLADI

Altay

Altay

ALTINORDU'DA TEK DEĞİŞİKLİK

250'ŞER TARAFTAR STADYUMDA YER ALDI

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Altınordu ile Altay karşı karşıya geldi.Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele, Altay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.Altay'a galibiyeti getiren golü 89. dakikadakaydetti.Bu sonucun ardından Altay, Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Altay, tam 18 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi.2002-2003'te Süper Lig'e veda ettikten sonra TFF 3. Lig'e kadar gerilemesine rağmen tekrar TFF 1. Lig'e çıkan Altay, play-off'taki şanssızlığını kırdı.Süper Lig için bundan önce 5 kez play-off oynayan ve 2 defa finalde kaybeden Altay, tek devreli lig usulüyle oynanan 2009-2010'da da son maçta Süper Lig vizesi alamamıştı.Siyah-beyazlı ekip, Mustafa Denizli'den önce 3 kez 1983-1984'te Coşkun Süer, 1990-1991'de Behiç Funda ve 2001-2002'de Reha Kapsal yönetiminde Süper Lig'e çıktı.Altay'dan önce 2012-2013 sezonunda Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e çıkaran Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ilk 3 takımın Süper Lig vizesi aldığı ve play-off sisteminin olmadığı 2003-2004'te Manisaspor'la ligi 4. sırada bitirmişti.Tecrübeli teknik direktör 2016-2017'deki play-off finalinde Eskişehirspor'un başında bir diğer İzmir temsilcisi Göztepe'ye penaltı atışları sonucunda yenilerek Süper Lig'e yükselememişti.Karşılaşmayı yöneten hakem Cüneyt Çakır, üst üste 3. kez play-off final müsabakasında düdük çaldı.Çakır, 2018-2019'da Hatayspor ile Gaziantep, 2019-2020 sezonunda da Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan final maçlarının ardından bu sezon da Altınordu-karşılaşmasını yönetti.Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto 1. Lig gol kralı Marco Filipe Lopes Paixao'yu yedek oturttu.Ligde normal sezonda 22, play-off'larda da 2 gol atan Portekizli futbolcu, Altınordu karşısında maça yedek kulübesinde başladı., mücadeleye Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Mehmet Erdem Uğurlu, Jasmin Scuk, Khaly Thiam, Adrien Regattin, Ziya Alkurt, Andre Poko, Leandro Kappel 11'i ile çıktı.Siyah-beyazlı ekibin yedeklerinde Eren Karataş, Ozan Evrim Özenç, Berkay Sülüngöz, Paixao, Kazımcan Karataş, Tolga Ünlü, Rıdvan Şimşek, Eren Erdoğan, Deniz Kadah ve Zeki Yıldırım yer aldı.Mustafa Denizli, İstanbulspor ile yapılan play-off yarı final rövanş maçının ilk 11'inde yer alan 3 oyuncuya Altınordu karşılaşmasında görev vermedi. Erhan Çelenk kadroya alınmazken Tolga Ünlü ile Paixao yedekler arasında oturdu. Bu oyuncuların yerine Thiam, Ziya Alkurt ve Cebrail süre aldı.Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Yılport Samsunspor ile oynanan play-off yarı final rövanş maçının 11'inde tek değişikliğe gitti.Kırmızı-lacivertli takım, müsabakaya Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Yalçın Arslan, Kahraman Demirtaş, Recep Aydın, Oğulcan Ülgün, Ahmet İlhan Özek, Furkan Çil, Metehan Mimaroğlu ve Hüsamettin Yener 11'i ile başladı.Altınordu'nun yedek kulübesinde Mertcan Dağlı, Ufuk Budak, Muzaffer Kocaer, Ahmet Dereli, Bura İnce, Emre Nefiz, Yiğithan Güveli, Şeref Özcan, Yusuf Can Esendemir, Enis Destan oturdu.Hüseyin Eroğlu, son Samsunspor müsabakasına ilk 11'de başlayan Ufuk Budak'ı yedeğe çekerken bu oyuncunun yerine Hüsamettin'i oynattı.Karşılaşmayı iki takımın 250'şer taraftarı tribünden izledi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında seyircisi oynanan müsabakaya sadece iki kulüpten 250'şer davetli alındı.Karşılaşma öncesinde stat hoparlörlerinden koronavirüs önlemleriyle ilgili sık sık hatırlatmalarda bulunuldu.12. dakikada Altınordu gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan uzun pasta Murat Akça'nın yaptığı hatayı değerlendirerek meşin yuvarlağı kapan Ahmet İlhan Özek ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yerden şutunda zamanında çıkarak açıyı kapatan kaleci Cihan Topaloğlu topun ağlara gitmesini önledi.25. dakikada Altay'da Poko'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlak rüzgarın da etkisiyle kaleye yöneldi. Kaleci Erhan Erentürk arka direkte topu tokatlayarak uzaklaştırdı.39. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan ileriye çıkan Sinan Osmanoğlu'nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.