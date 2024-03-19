Süper Lig'den Brezilya'ya transfer oldu!

Pendikspor ayrılan Oscar Romero, Brezilya Serie A ekibi Botafogo'ya transfer oldu.

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Süper Lig'den Brezilya'ya transfer oldu!
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19 Mart 2024 17:13
Pendikspor'dan ayrılan Oscar Romero'nun yeni takımı belli oldu.

Brezilya Serie A ekibi Botafogo, Paraguaylı 10 numarayı kadrosuna kattığını açıkladı.

Pendikspor, 2023'te Boca Juniors'tan bedelsiz transfer ettiği oyuncu ile Ocak 2024'te yollarını ayırdı.

İstanbul ekibinde 14 maçta forma giyen Oscar, 4 gol kaydetme başarısı gösterdi.

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