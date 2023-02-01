Süper Lig'in 22. haftasında çarşamba günü saat 17:00 seansında iki maç oynandı. Bu karşılaşmada toplam 11 gol atıldı.
Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa, Giresunspor'u ağırladığı maçı 5-1 kazandı. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN)
Erol Bulut'un ardından yoluna Erdal Güneş ile devam eden Gaziantep FK, Volkan Demirel'li Hatayspor'u 4-1 mağlup etti. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN)
Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa, Giresunspor'u ağırladığı maçı 5-1 kazandı. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN)
Erol Bulut'un ardından yoluna Erdal Güneş ile devam eden Gaziantep FK, Volkan Demirel'li Hatayspor'u 4-1 mağlup etti. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN)
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