Süper Lig'deki iki maçta toplam 11 gol!

Süper Lig'de saat 17:00 seansında oynanan iki karşılaşmada adeta gol yağmuru yaşandı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'deki iki maçta toplam 11 gol!
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01 Şubat 2023 19:03
Süper Lig'in 22. haftasında çarşamba günü saat 17:00 seansında iki maç oynandı. Bu karşılaşmada toplam 11 gol atıldı.

Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa, Giresunspor'u ağırladığı maçı 5-1 kazandı. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN)

Erol Bulut'un ardından yoluna Erdal Güneş ile devam eden Gaziantep FK, Volkan Demirel'li Hatayspor'u 4-1 mağlup etti.  (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN)

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