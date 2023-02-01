Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında Giresunspor ile karşılaştı.



Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Kasımpaşa 5-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 14. dakikada Mamadou Fall, 29. dakikada penaltıdan Eysseric, 45+5. ve 66. dakikalarda Aytaç Kara, 50. dakikada da Ben Ouanes kaydetti.



Giresunspor'un tek golü 10. dakikada Savicevic'ten geldi.



Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa bu sezon ilk kez bir takıma 5 gol attı. Ayrıca, Selçuk İnan yönetiminde 2. galibiyetine ulaştı. İnan diğer galibiyetini de Alanyaspor'a karşı 4-1'lik skorla almıştı.



Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa, ligde 4 maç sonra galip geldi. Giresunspor ise üst üste 6. maçından galibiyet çıkaramadı.



Kasımpaşa bu sonuçla puanını 22'ye çıkardı. Giresunspor ise 21 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Hatayspor'a konuk olacak. Giresunspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada Giresunspor öne geçti. Kasımpaşa savunmasının hatalı paslaşmasında topu kapan ve ceza sahasına giren Savicevic'in sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak ters direk dibinden ağlarla buluştu: 0-1



13. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ben Ouannes, penaltı noktası önündeki Fall'a topu gönderdi. Fall'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1



20. dakika Giresunspor 2. golüne yaklaştı. Savicevic'in sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte Campuzano topa kafayı vurdu, kaleci Erdem'in son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe de çarpıp oyun alanına geri döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.



28. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Fall ceza sahasında kaleci Onurcan Piri ile girdiği mücadele sonrasında yerde kalınca hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.



30. dakikada penaltı atışını kullanan Eysseric topu filelerle buluşturdu: 2-1



36. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Fall, Münir'e pasını attı. Münir'in penaltı noktası üzerinden vuruşunda kaleci Onurcan gole izin vermedi.



45+2. dakikada Kasımpaşa bir penaltı daha kazandı. Giresunspor ceza sahasında Eysseric'in şutunda topu engellemeye çalışan Hayrullah'ın müdahalesi sonrasında VAR'dan gelen uyarıyla hakem Hüseyin Göçek pozisyonu saha kenarında izledikten sonra penaltı kararı verdi.



45+4. dakikada penaltı atışını kullanan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1



Maçın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



50. dakikada Kasımpaşa 4. golünü buldu. Yasin Özcan'ın savunma arkasına attığı topla ceza sahasında buluşan Ben Ouannes'in sol çaprazdan yerden şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1



66. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e çıkardı. Sağ kanattan Münir'in ortasına iyi yükselen Aytaç Kara kafayı vurdu, yere de çarpan top ağlarla buluştu: 5-1



Karşılaşmayı Kasımpaşa 5-1 kazandı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Ali Tuna



Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Tirpan, Tarkan Serbest (Dk. 80 Graovac), Donk, Yasin Özcan (Dk. 85 Selim Dilli), Aytaç Kara, Eysseric (Dk. 79 Mehmet Feyzi Yıldırım), Hajradinovic (Dk. 74 Tunay Torun), Ben Ouannes, Münir (Dk. 80 Berat Kalkan), Fall



Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer (Dk 74 Talha Ülvan), Görkem Sağlam (Dk. 74 Senghor), Perez, Alper Uludağ (Dk. 63 Faruk Can Genç), Mejia (Dk. 85 Murat Cem Akpınar), Campuzano (Dk. 63 Kuwas), Serginho, Savicevic, Borja Sainz, Bajic



Goller: Dk. 10 Savicevic (Bitexen Giresunspor), Dk. 13 Fall, Dk. 30 (Penaltıdan) Eysseric, Dk. 45+4 (Penaltıdan) ve Dk. 66 Aytaç Kara, Dk. 50 Ben Ouannes (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Dk. 15 Aytaç Kara, Dk. 16 Eysseric (Kasımpaşa), Dk. 45+3 Hayrullah Bilazer, Dk. 58 Mejia (Bitexen Giresunspor)





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