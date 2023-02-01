Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki maçı Gaziantep FK, 4-1'lik skorla kazandı.



Gaziantep FK'ya karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Marko Jevtovic, 56 ile 77. dakikalarda Lazar Markovic ve 88. dakikada Alexander Merkel attı. Hatayspor'un tek golü 27. dakikada Ayoub El Kaabi'den geldi.



Erol Bulut ile yollarını ayırmasının ardından ikinci maçına çıkan Gaziantep FK, ikinci galibiyetini aldı. Gaziantep, geçtiğimiz hafta da MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etmişti.



Bu sonucun ardından Gaziantep FK, ligde 25 puana yükseldi. Hatayspor, 20 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Hatayspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan gelişen atağında Maxim'in ceza sahası içerisine attığı pasta topla buluşan Halil İbrahim Pehlivan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.



25. dakikada Hatayspor'un sol kanattan gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan El-Kaabi'nin sert vuruşunda top üstten auta çıktı.



27. dakikada konuk ekip Atakaş Hatayspor golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Lobjanidze'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortaya El-Kaabi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 0-1



38. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Halil İbrahim Pehlivan'ın pasında topla buluşan Maxim, ceza sahası içerisine attığı pasta topu önünde bulan Jevtovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



45+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Furkan Soyalp'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



İlk yarı 1-1 berabere bitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





48. dakikada Atakaş Hatayspor'un atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lobjanidze'nin pasında topu önünde bulan Bertuğ'un vuruşunda kaleci Günay Güvenç kurtardı.



52. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK'nin atağında topla buluşan Maxim'in ceza sahası içerisine attığı pasta topu önünde bulan Markovic'in vuruşunda top auta çıktı.



56. dakikada Gaziantep FK, öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Ömürcan Artan'ın ceza sahası içerisine ortasında Markovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 2-1



77. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Furkan Soyalp'ın ceza sahası içerisine attığı pasta topu önünde bulan Markovic, kaleci Erce Kardeşler ile kaldığı pozisyonda vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1



86. dakikada Gaziantep FK, farkı 3'e çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Figueiredo'nun pasında topu önünde bulan Merkel, ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrılıp vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1



Karşılaşmayı Gaziantep FK, 4-1 kazandı.



Stat: Kalyon



Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın



Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp, (Dk. 80 Merkel), Jevtovic, Halil İbrahim Pehlivan, Ertuğrul Ersoy, Mustafa Eskihellaç, (Dk. 53 Veliu), Figueiredo, Ömürcan Artan, Maxim, (Dk. 90+4 Stankovski), Markovic, (Dk.80 Mirza Cihan)



Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Musa Çağıran, (Dk.80 Onur Ergün), Ribeiro, (Dk.59 Dudziak), Boudjemaa, (Dk. 59 Rayane), Lobjanidze, (Dk. 59 Kaan Kanak), Kamil Ahmet Çörekçi, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, (Dk. 59 Jose Luis), El-Kaabi, Burak Bekaroğlu, Bertuğ Özgür Yıldırım



Goller: Dk. 27 El-Kaabi (Atakaş Hatayspor), Dk. 38 Jevtovic, Dk. 56 ve Dk.77 Markovic, Dk. 86 Merkel (Gaziantep FK)



Sarı kartlar: Dk. 35 Djilobodji, Dk. 71 Furkan Soyalp, Dk.86 Ömürcan Artan, Dk.90+6 Stankovski (Gaziantep FK) Dk. 78 Kaan Kanak, Dk. 90+6 Erce Kardeşler (Atakaş Hatayspor)





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