Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı

TFF, Süper Lig'de 37. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Beşiktaş - Hatayspor: Beşiktaş'ın kazandığı penaltı



VAR: "Cihan sana penaltı atışı için sahada inceleme öneriyorum. Savunma oyuncusu topla oynamıyor."



Cihan Aydın: "Gustavo, geldim."



VAR: "Temas noktası burası tamam mı? Şimdi ileri geri oynatacağım tamam mı? Savunma oyuncusu topla oynamıyor, tamam mı?"



Cihan Aydın: "Tamam gördüm, bir kez daha gösterin lütfen. 2 numaralı oyuncu. Bence kontrolsüz hareket değil, sadece penaltı veriyorum. Tamam mı?"



VAR: "Doğru."



İşte açıklanan VAR kayıtları;



