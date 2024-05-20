Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı

TFF, Süper Lig'de 37. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

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Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı
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20 Mayıs 2024 20:05
Son güncelleme 20 Mayıs 2024 20:13
TFF, Süper Lig'de 37. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
Beşiktaş - Hatayspor: Beşiktaş'ın kazandığı penaltı

VAR: "Cihan sana penaltı atışı için sahada inceleme öneriyorum. Savunma oyuncusu topla oynamıyor."

Cihan Aydın: "Gustavo, geldim."

VAR: "Temas noktası burası tamam mı? Şimdi ileri geri oynatacağım tamam mı? Savunma oyuncusu topla oynamıyor, tamam mı?"

Cihan Aydın: "Tamam gördüm, bir kez daha gösterin lütfen. 2 numaralı oyuncu. Bence kontrolsüz hareket değil, sadece penaltı veriyorum. Tamam mı?"

VAR: "Doğru."

İşte açıklanan VAR kayıtları;

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