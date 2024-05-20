Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı

TFF, Süper Lig'de 37. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
Beşiktaş - Hatayspor: Beşiktaş'ın kazandığı penaltı
VAR: "Cihan sana penaltı atışı için sahada inceleme öneriyorum. Savunma oyuncusu topla oynamıyor."
Cihan Aydın: "Gustavo, geldim."
VAR: "Temas noktası burası tamam mı? Şimdi ileri geri oynatacağım tamam mı? Savunma oyuncusu topla oynamıyor, tamam mı?"
Cihan Aydın: "Tamam gördüm, bir kez daha gösterin lütfen. 2 numaralı oyuncu. Bence kontrolsüz hareket değil, sadece penaltı veriyorum. Tamam mı?"
VAR: "Doğru."
İşte açıklanan VAR kayıtları;
Beşiktaş - Hatayspor: Beşiktaş'ın kazandığı penaltı
VAR: "Cihan sana penaltı atışı için sahada inceleme öneriyorum. Savunma oyuncusu topla oynamıyor."
Cihan Aydın: "Gustavo, geldim."
VAR: "Temas noktası burası tamam mı? Şimdi ileri geri oynatacağım tamam mı? Savunma oyuncusu topla oynamıyor, tamam mı?"
Cihan Aydın: "Tamam gördüm, bir kez daha gösterin lütfen. 2 numaralı oyuncu. Bence kontrolsüz hareket değil, sadece penaltı veriyorum. Tamam mı?"
VAR: "Doğru."
İşte açıklanan VAR kayıtları;