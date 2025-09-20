Süper Lig'de Samsunspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 21 Eylül'de deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.
FATİH KARAGÜMRÜK'TE HEDEF 3 PUAN
Kırmızı-siyahlılar, ligde oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 3 puan topladı.
Geride kalan bölümde ikişer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyet yaşayan Samsunspor'un ise 8 puanı bulunuyor.
SAMSUNSPOR'DA 3 EKSİK
Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi, oynadığı 5 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı.
Ligde çıktığı 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşayan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün ise 3 puanı bulunuyor.
Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Soner Aydoğdu ve Afonso Sousa, Fatih Karagümrük karşısında görev yapamayacak.
