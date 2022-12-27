Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 15. hafta bitti, 16. haftanın başlamasına kısa bir süre kaldı. Heyecan dolu maçlar öncesinde yeni şampiyonluk oranları açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
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27 Aralık 2022 11:59
Süper Lig'de 15. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları değişti.

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında mağlup olmasına rağmen sarı-lacivertliler 1.85'lik oranlar favori olarak gösterildi.

Galatasaray, İstanbulspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmasının ardından, sarı-kırmızılıların oranı 2.85 olarak duyuruldu.

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası siyah-beyazlıların oranı 8.00 olarak açıklandı.

Trabzonspor'un Fenerbahçe galibiyetinin ardından bordo-mavililere 9.00 oran verildiği belirtildi.

Öte yandan Başakşehir'e 11.00, Adana Demirspor ve Konyaspor'a 30.00 oran belirlendi.

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