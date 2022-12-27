Süper Lig'de 15. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları değişti.
Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında mağlup olmasına rağmen sarı-lacivertliler 1.85'lik oranlar favori olarak gösterildi.
Galatasaray, İstanbulspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmasının ardından, sarı-kırmızılıların oranı 2.85 olarak duyuruldu.
Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası siyah-beyazlıların oranı 8.00 olarak açıklandı.
Trabzonspor'un Fenerbahçe galibiyetinin ardından bordo-mavililere 9.00 oran verildiği belirtildi.
Öte yandan Başakşehir'e 11.00, Adana Demirspor ve Konyaspor'a 30.00 oran belirlendi.
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Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında mağlup olmasına rağmen sarı-lacivertliler 1.85'lik oranlar favori olarak gösterildi.
Galatasaray, İstanbulspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmasının ardından, sarı-kırmızılıların oranı 2.85 olarak duyuruldu.
Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası siyah-beyazlıların oranı 8.00 olarak açıklandı.
Trabzonspor'un Fenerbahçe galibiyetinin ardından bordo-mavililere 9.00 oran verildiği belirtildi.
Öte yandan Başakşehir'e 11.00, Adana Demirspor ve Konyaspor'a 30.00 oran belirlendi.
İDDAA'DA HEMEN OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!
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