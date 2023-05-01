Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.
Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı derbiyi kaybetmesine rağmen sarı-kırmızılılar 1,25 oranı ile şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.
Sivasspor'u deplasmanda yenen Fenerbahçe'nin oranı 2.00 olarak açıklandı.
Şenol Güneş ile çıkışa geçen ve son olarak Galatasaray'ı yenen Beşiktaş'ın oranı 4.00 olarak ilan edildi.
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Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı derbiyi kaybetmesine rağmen sarı-kırmızılılar 1,25 oranı ile şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.
Sivasspor'u deplasmanda yenen Fenerbahçe'nin oranı 2.00 olarak açıklandı.
Şenol Güneş ile çıkışa geçen ve son olarak Galatasaray'ı yenen Beşiktaş'ın oranı 4.00 olarak ilan edildi.
İDDAA ŞAMPİYONLUK ORANLARI İÇİN TIKLAYIN
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