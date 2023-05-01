Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı derbiyi kaybetmesine rağmen sarı-kırmızılılar 1,25 oranı ile şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.Sivasspor'u deplasmanda yenen Fenerbahçe'nin oranı 2.00 olarak açıklandı.Şenol Güneş ile çıkışa geçen ve son olarak Galatasaray'ı yenen Beşiktaş'ın oranı 4.00 olarak ilan edildi.