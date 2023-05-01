Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig'in şampiyonluk oranlarıyla ilgili iddaa'da yeni gelişmeler var. Ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
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01 Mayıs 2023 13:17
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.

Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı derbiyi kaybetmesine rağmen sarı-kırmızılılar 1,25 oranı ile şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

Sivasspor'u deplasmanda yenen Fenerbahçe'nin oranı 2.00 olarak açıklandı.

Şenol Güneş ile çıkışa geçen ve son olarak Galatasaray'ı yenen Beşiktaş'ın oranı 4.00 olarak ilan edildi.

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