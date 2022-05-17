Süper Lig'de en çok kızaran kulüp Beşiktaş!

Beşiktaş'ın Göztepe ile deplasmanda oynadığı maçta 2 kırmızı kart gören siyah-beyazlılar, Süper Lig'de bu sezon zirveye yerleşti.



Beşiktaş Süper Lig'deki kırmızı kart tablosunda Fatih Karagümrük ile zirvede yer alıyor. Beşiktaş'a bu sezon toplam 10 kırmızı kart çıkarken, bu alanda Karagümrük de 10 kırmızı kartla zirvede yer alıyor..



Fenerbahçe 4, Trabzonspor 4, Galatasaray ise 3 kırmızı kart gördü. Süper Lig'in en az kırmızı gören ekibi ise 1 kırmızı kartla Antalyaspor oldu. Fotomaç'ın derlediği habere göre; Süper Lig'in kırmızı kart tablosu şu şekilde:



Beşiktaş 10 kırmızı kart.

Karagümrük 10 kırmızı kart.

Ç. Rizespor 7 kırmızı kart.

Göztepe 7 kırmızı kart.

Alanyaspor 5 kırmızı kart

Sivasspor 5 kırmızı kart.

Fenerbahçe 4 kırmızı kart.

Trabzonspor 4 kırmızı kart.

Konyaspor 4 kırmızı kart.

Kasımpaşa 4 kırmızı kart.

Hatayspor 4 kırmızı kart.

G.Antep FK 4 kırmızı kart.

Altay 4 kırmızı kart.

Yeni Malatya 4 kırmızı kart.

Giresunspor 4 kırmızı kart.

Galatasaray 3 kırmızı kart.

Başakşehir 2 kırmızı kart.

Kayserispor 3 kırmızı kart.

Adana Demir 2 kırmızı kart.

Antalyaspor 1 kırmızı kart.





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