25 Eylül
Lille-Brann
2-1
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
0-1
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
5-0
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
0-072'
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
3-178'
25 Eylül
Osasuna-Elche
1-047'
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Süper Lig'de 7. hafta hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

calendar 25 Eylül 2025 20:51 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2025 21:05
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Süper Lig'de 7. hafta hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu.
 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde 7. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
 
26 Eylül Cuma:
 
20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
 
27 Eylül Cumartesi:
 
17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe: Kadir Sağlam
 
17.00 Gaziantep FK-Samsunspor: Batuhan Kolak
 
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
 
28 Eylül Pazar:
 
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Çakır
 
17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Çağdaş Altay
 
20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği: Yiğit Arslan
 
20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor: Ali Yılmaz
 
29 Eylül Pazartesi:
 
20.00 Beşiktaş-Kocaelispor: Ali Şansalan
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
