Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 3. haftasındaki maçlarda görev yapacak orta hakemler şöyle:21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe: Batuhan Kolak21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor: Mehmet Türkmen19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor: Ali Yılmaz21.30 Zecorner Kayserispor-Galatasaray: Alper Akarsu25 Ağustos Pazartesi:21.30 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: Arda KardeşlerNot: TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Samsunspor-Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir karşılaşmaları; Beşiktaş, Samsunspor ve Rams Başakşehir'in Avrupa kupasında maçlarından dolayı ertelendi.