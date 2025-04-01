Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları

Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

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Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları
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01 Nisan 2025 20:05
Son güncelleme 01 Nisan 2025 20:35
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınladı. 

Kayıtlarda Bodrum FK-Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray, Trabzonspor-Göztepe maçının konuşma yapılan anları yer aldı. 

İşte haftanın VAR kayıtları; 
BODRUM FK - FENERBAHÇE: TALISCA'NIN PENALTI POZİSYONU!

VAR: "Sana sahada potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum. Elle oynama."

Hakem: "Ekranın önündeyim."

VAR: "Bu dokunma anı, elin hareketine bak!"

Hakem: "Tamam, elle oynamayı görebiliyorum. El doğal olmayan pozisyonda. Başka açın var mı?"

Hakem: "Penaltı veriyorum, kart yok."

VAR: "Evet, katılıyorum."

BEŞİKTAŞ - G.SARAY: FRANKOWSKI'NİN KIRMIZI KARTI

VAR: "Sahada potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum."

Yasin Kol: "Okey."

VAR: "Ekrana git monitörü göster. Ekrana git."

Yasin Kol: "Abi ses gelmiyor."

VAR: "Faul açık fakat bu DOGSO. Yani ikinci defans oyuncusu uzakta. Hücum oyuncusu direkt gole doğru koşabilir. Top kontrol altında."

Yasin Kol: "Oynat, oynat."

Yasin Kol: "Benim kararım direkt serbest vuruş ve kırmızı kart."

VAR: "Bu nedenle kırmızı kart olmalı evet. Kesinlikle evet tamam."

BEŞİKTAŞ-G.SARAY: SEMİH KILIÇSOY'UN KIRMIZI KARTI

VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum. Monitöre git."

AVAR: "Potansiyel ciddi faullü oyun için sahada inceleme öneriyor sana."

VAR: "Bu temas noktası. 9 numara. Topla oynama şansı yok. Şiddet içeren hareket, ciddi olmayan oyun, faul. Temas noktası baldıra taban."

Hakem: "Evet, gördüm."

VAR: "Topla oynama şansı olmadığını görebilirsin."

Hakem: "Benim kararım kırmızı kart."

VAR: "Evet, 9 numara."



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