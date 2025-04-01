Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları

Kayıtlarda Bodrum FK-Fenerbahçe, Beşiktaş- Galatasaray , Trabzonspor-Göztepe maçının konuşma yapılan anları yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınladı.VAR: "Sana sahada potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum. Elle oynama."Hakem: "Ekranın önündeyim."VAR: "Bu dokunma anı, elin hareketine bak!"Hakem: "Tamam, elle oynamayı görebiliyorum. El doğal olmayan pozisyonda. Başka açın var mı?"Hakem: "Penaltı veriyorum, kart yok."VAR: "Evet, katılıyorum."VAR: "Sahada potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum."Yasin Kol: "Okey."VAR: "Ekrana git monitörü göster. Ekrana git."Yasin Kol: "Abi ses gelmiyor."VAR: "Faul açık fakat bu DOGSO. Yani ikinci defans oyuncusu uzakta. Hücum oyuncusu direkt gole doğru koşabilir. Top kontrol altında."Yasin Kol: "Oynat, oynat."Yasin Kol: "Benim kararım direkt serbest vuruş ve kırmızı kart."VAR: "Bu nedenle kırmızı kart olmalı evet. Kesinlikle evet tamam."VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum. Monitöre git."AVAR: "Potansiyel ciddi faullü oyun için sahada inceleme öneriyor sana."VAR: "Bu temas noktası. 9 numara. Topla oynama şansı yok. Şiddet içeren hareket, ciddi olmayan oyun, faul. Temas noktası baldıra taban."Hakem: "Evet, gördüm."VAR: "Topla oynama şansı olmadığını görebilirsin."Hakem: "Benim kararım kırmızı kart."VAR: "Evet, 9 numara."