Süper Lig'de yeni sezon öncesinde heyecan artarak devam ediyor. Yeni sezon öncesi bugün fikstür çekimi gerçekleştirilecek.Sezon planlaması için fikstür çekimi Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda bugün saat 15:00'te başlayacak. Fikstür çekimi Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak.Yeni sezon öncesi Süper Lig fikstür çekimi beIN SPORTS Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak.Trendyol Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile sona erecek.İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.