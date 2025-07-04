Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü çekiliyor

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesi heyecanla beklenen fikstür çekimi günü geldi. Fikstür çekiminin saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve detaylar burada...

calendar 04 Temmuz 2025 10:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü çekiliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de yeni sezon öncesinde heyecan artarak devam ediyor. Yeni sezon öncesi bugün fikstür çekimi gerçekleştirilecek.

Sezon planlaması için fikstür çekimi Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda bugün saat 15:00'te başlayacak. Fikstür çekimi Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak.

Yeni sezon öncesi Süper Lig fikstür çekimi beIN SPORTS Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak.


SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile sona erecek.

İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.