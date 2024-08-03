TFF tarafından 18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşılaştı. Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı siyah beyazlı takım 5-0 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 21. saniye ve 81. dakikada Ciro Immobile, 53. dakikada Jonas Svensson, 90+1. dakikafa Rafa Silva ve 90+2. dakikada Mustafa Hekimoğlu kaydetti. Galatasaray'da Victor Nelsson, 87. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
BEŞİKTAŞ 3. KEZ KAZANDI
Bu sonucun ardından Beşiktaş, 18. Süper Kupa'yı kazanan takım oldu. Siyah beyazlı takım, Turkcell Süper Kupa'yı 3. kez müzesine götürmeyi başladı.
IMMOBILE İLK MAÇINDA REKOR KIRDI
Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, ilk resmi maçında Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye ait rekoru kırdı.
Müsabakanın 23. saniyesinde sahneye çıkarak fileleri havalandıran Immobile, Beşiktaş'taki kariyerine golle başladı ve Mauro Icardi'nin 50. saniyedeki rekorunu kırdı.
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ve kadrosuna kattığı oyuncularla yeni sezona taraftarına kupa hediye ederek başladı.
Beşiktaş gelecek hafta başlayacak olan Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor deplasmanına gidecek. Galatasaray ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.
OKAN BURUK'UN TERCİHLERİ
Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, geçen sezondan devam eden oyunculardan kurulu bir kadroyu siyah-beyazlı ekip karşısında sahaya sürdü.
Trendyol Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılı takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile karşılaştı.
Galatasaray, müsabakaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı yer aldı.
BATSHUAYI YEDEK KALDI!
Galatasaray'ın yen transferi Michy Batshuayi, yedekler arasında bekledi.
Geçen sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan ve serbest oyuncu statüsüyle sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı santrfor, sezonun ilk resmi müsabakasına yedek kulübesinde başladı.
Galatasaray'ın bir diğer yeni transferi Elias Jelert, ağrısı olduğu için riske edilmeyerek kadroya alınmadı.
OLIVEIRA VE HALİL KARARI
Galatasaray'da Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile santrfor Halil Dervişoğlu, Süper Kupa maçının kadrosuna yazılmadı.
Teknik direktör Okan Buruk, Oliveira ve Halil haricinde yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Alexandru Cicaldau ile Taylan Antalyalı, genç futbolcular Eyüp Aydın, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Gökdeniz Gürpüz'ü de kadroya dahil etmedi.
GALATASARAY'DAN İLK RESMİ MAÇ
Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi maçına çıktı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de üst üste 2, toplamda da 24. şampiyonluğuna ulaşan sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonundaki ilk resmi maçını Beşiktaş ile yaptı.
Sezonu 26 Mayıs'ta Konya'da kapatan Galatasaray, 69 gün sonra İstanbul'da Süper Kupa maçında taraftarıyla buluştu.
BRONCHORST'UN TERCİHLERİ
Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş'ta 3 yeni transfer, ilk 11'de sahaya çıktı.
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı futbol takımı, Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Süper Kupa müsabakasında karşı karşıya geldi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Al Musrati, Milot Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ilk 11'ini tercih etti.
Siyah-beyazlı ekipte yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Jackson Muleka, Jean Onana ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı ekibin başında ilk resmi maçına çıktı.
Hollandalı teknik adam, siyah-beyazlılarda ilk müsabaka heyecanını derbide Galatasaray karşısında yaşadı.
YENİLERDEN 3'Ü 11'DE BAŞLADI!
Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı 5 futbolcudan 3'ü ilk 11'de sahaya çıktı.
Teknik direktör Van Bronckhorst, derbide Paulista, Rafa Silva ve Immobile'yi başlangıç kadrosunda görevlendirdi.
Can Keleş ile Emirhan Topçu ise müsabaka kadrosunda yer almadı.
BEŞİKTAŞ TRİBÜNLERİ BAYRAKLA DONATILDI
Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, Süper Kupa maçı öncesinde taraftarlara bayrak dağıttı.
Taraftarlar, kendileri için ayrılan tribünde siyah ve beyaz bayraklarla görsel şölen oluşturdu.
Beşiktaş taraftarı, ayrıca üzerinde Kartal figürünün yer aldığı "Boğazın efendisi, İstanbul'un sahibi" yazılı pankart açtı.
MAÇ GOLLE BAŞLADI!
Beşiktaş, Süper Kupa'ya golle başladı. Siyah beyazlı takımda Jonas Svensson, savunma arkasına çok iyi bir top gönderdi. Galatasaray'da Victor Nelsson'un ıska geçtiği top bir anda Ciro Immobile'de kaldı. İtalyan golcü karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla takımını 21. saniyede 1-0 öne geçirdi.
GALATASARAY ÜST ÜSTE İKİ POZİSYONDA OFSAYTA TAKILDI
Geriye düşmesinin ardından baskısını artıran Galatasaray, 13. dakikada Mauro Icardi, 14. dakikada ise Kerem Aktürkoğlu ile golü buldu. İki futbolcunun golü de ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
ZIYECH VURDU, SAVUNMA!
Hızlı gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu, sol kanattan topu yay üzerine bıraktı. Mertens'in tek dokunuşla Hakim Ziyech'e bıraktığı topu Faslı oyuncu 35. dakikada sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Bu şut Beşiktaş savunmasından geri geldi.
BEŞİKTAŞ ETKİLİ GELDİ!
Beşiktaş, üçe üç yakaladığı pozisyonda Gedson topu ceza sahasına çok iyi taşıdı. Portekizli oyuncu savunma arkasına sarkan Rafa Silva'yı düşündü. Rafa, hızlı giden topa son anda dokunsa meşin yuvarlak doğrudan auta gitti.
CIRO IMMOBLE ÇOK NET KAÇIRDI!
Beşiktaş, Cıro Immobile ile ikinci gole çok yaklaştı. Ziyech'in pas hatasında topu alan Ciro, uzak köşedeki Rafa'ya bıraktı. Rafa Silva Derrick Köhn'den sıyrılıp topu içeri çevirdi. Kale önündeki Immobile'nin sert vuruşu üstten auta gitti.
İlk yarıda başka pozisyon çıkmadı ve takımlar devreye Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIYA POZİSYONLA BAŞLADI!
Beşiktaş'ın sağdan kazandığı köşe vuruşunu Rafa Silva ortaladı. Omar Colley'in indirdiği topu karambolde Abdülkerim son anda kornere çeldi.
BATSHUAYI VURDU, MERT ÇIKARDI!
Barış Alper'in son çizgiden yay üzerine çevirdiği topa Michy Batshuayi gelişine sert vurdu. Kaleci Mert Günok, üzerine gelen topu çok iyi kurtardı.
BEŞİKTAŞ FARKI İKİYE ÇIKARDI!
Beşiktaş, 53. dakikada Jonas Svensson'un kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Rashica'nın sağdan ceza sahasına çevirdiği topu Rafa kaleye göndermek Galatasaray savunması araya girdi. Dönen topa gelişine Jonas Svensson vurdu ve topu ağlara gönderdi.
Beşiktaş gol sonrası yine etkili geldi. Maçın 63. dakikasında Rafa Silva, ceza sahası dışından çok iyi vurdu. Muslera, üzerine gelen topu iki hamle kurtardı.
GALATASARAY FARKI AZALTMAK İÇİN YÜKLENDİ
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, sağ kanattan son çizgiye inip yerden sert bir orta yaptı. Kale önünde Icardi'nin vuruşu kaleci Mert Günok'ta kaldı.
BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI!
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 80. dakikada yerde kalması sonrası penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Ciro Immobile, Muslera ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. Beşiktaş son bölüme Galatasaray karşısında 3-0 öne geçti.
NELSSON KIRMIZI KART GÖRDÜ!
Galatasaray'da Victor Nelsson, Mustafa'ya yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kart görerek 87. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.
BEŞİKTAŞ'TA BU KEZ RAFA SAHNEDE
Beşiktaş 90+1. dakikada Rafa Silva'yla bir gol daha buldu. Yay üzerinde topla buluşan Onur Bulut, gelişine sert vurdu. Yerden giden top Rafa Silva'ya çarpıp ağlarla buluştu.
TARİHİ SKOR: BİR GOL DAHA GELDİ
Siyah beyazlı takım bu golden 1 dakika sonra genç oyuncusu Musfata Hekimoğlu ile bir gol daha buldu ve ezeli rakibi karşısında skoru 5-0'a getirdi.
Son bölümde başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş, Süper Kupa'yı 5-0'lık skorla kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Beşiktaş, maçın ilk dakikasında öne geçti. Svensson'un ileri şişirdiği topu savunmadaki Nelsson sektirince araya Immobile girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan İtalyan golcü, 23. saniyede meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
23. dakikada Rafa Silva'nın sağ taraftan kullandığı kornerde penaltı noktasında topla buluşan Al Musrati'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
34. dakikada Köhn'ün pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı ceza yayında bulunan Mertens'e aktardı. Belçikalı oyuncunun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ziyech, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak Colley'den sekerek taca gitti.
45+1. dakikada Rafa Silva'nın sağdan ortasında topla buluşan Immobile, ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak bu pozisyonda üstten auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada orta sahada aldığı topu derinlemesine Barış Alper Yılmaz'a atan Batshuayi, koşusuna devam etti. Ceza sahası içi sol kanatta meşin yuvarlağı kontrol eden Barış, iki rakibine rağmen pasını yay içinde Batshuayi'ye çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Mert, ayaklarıyla topu kornere çeldi.
53. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Gedson Fernandes'in pasında sağ kanatta topla buluşan Rashica, ceza sahası içine doğru orta açtı. Abdülkerim Bardakcı'dan seken topu önünde bulan Svensson, altıpas çizgisi önünde şutunu çekti ve fileleri sarstı: 0-2
59. dakikada Gedson Fernandes'in pasında topla buluşan Rashica'nın ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda, kaleci Muslera topu çeldi.
63. dakikada Gedson Fernandes'in pasında topla buluşan Rafa Silva'nın ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda, kaleci Muslera iki hamlede topu kontrol etti.
81. dakikada Beşiktaş penaltıdan golü buldu. Immobile'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Gedson Fernandes, Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
Aynı dakika içinde penaltı atışını kullanan Immobile, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-3
90+1. dakikada Beşiktaş farkı dörde çıkardı. Onur Bulut'un pasında topla buluşan Salih Uçan pasında, Rafa Silva penaltı noktasında dokunduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-4
90+2. dakikada Beşiktaş 5. golü attı. Rafa Silva'nın pasında topla buluşan Mustafa Hekimoğlu, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 0-5
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira (Dk. 75 Zaha), Berkan Kutlu (Dk. 60 Kerem Demirbay), Ziyech (Dk. 60 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 46 Batshuayi), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Icardi
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Gedson Fernandes (Dk. 90 Salih Uçan), Al Musrati, Rashica (Dk. 86 Onur Bulut), Rafa Silva, Semih Kılıçsoy (Dk. 68 Onana), Immobile (Dk. 85 Mustafa Hekimoğlu)
Goller: Dk. 1 ve 81 (Penaltıdan) Immobile, Dk. 53 Svensson, Dk. 90+1 Rafa Silva, Dk. 90+2 Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 87 Nelsson (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 11 Colley, Dk. 20 Semih Kılıçsoy, Dk. 47 Immobile, Dk. 73 Gedson Fernandes (Beşiktaş), Dk. 17 Berkan Kutlu, Dk. 20 Torreira, Dk. 41 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 73 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 21. saniye ve 81. dakikada Ciro Immobile, 53. dakikada Jonas Svensson, 90+1. dakikafa Rafa Silva ve 90+2. dakikada Mustafa Hekimoğlu kaydetti. Galatasaray'da Victor Nelsson, 87. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
BEŞİKTAŞ 3. KEZ KAZANDI
Bu sonucun ardından Beşiktaş, 18. Süper Kupa'yı kazanan takım oldu. Siyah beyazlı takım, Turkcell Süper Kupa'yı 3. kez müzesine götürmeyi başladı.
IMMOBILE İLK MAÇINDA REKOR KIRDI
Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, ilk resmi maçında Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye ait rekoru kırdı.
Müsabakanın 23. saniyesinde sahneye çıkarak fileleri havalandıran Immobile, Beşiktaş'taki kariyerine golle başladı ve Mauro Icardi'nin 50. saniyedeki rekorunu kırdı.
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ve kadrosuna kattığı oyuncularla yeni sezona taraftarına kupa hediye ederek başladı.
Beşiktaş gelecek hafta başlayacak olan Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor deplasmanına gidecek. Galatasaray ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.
OKAN BURUK'UN TERCİHLERİ
Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, geçen sezondan devam eden oyunculardan kurulu bir kadroyu siyah-beyazlı ekip karşısında sahaya sürdü.
Trendyol Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılı takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile karşılaştı.
Galatasaray, müsabakaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı yer aldı.
BATSHUAYI YEDEK KALDI!
Galatasaray'ın yen transferi Michy Batshuayi, yedekler arasında bekledi.
Geçen sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan ve serbest oyuncu statüsüyle sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı santrfor, sezonun ilk resmi müsabakasına yedek kulübesinde başladı.
Galatasaray'ın bir diğer yeni transferi Elias Jelert, ağrısı olduğu için riske edilmeyerek kadroya alınmadı.
OLIVEIRA VE HALİL KARARI
Galatasaray'da Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile santrfor Halil Dervişoğlu, Süper Kupa maçının kadrosuna yazılmadı.
Teknik direktör Okan Buruk, Oliveira ve Halil haricinde yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Alexandru Cicaldau ile Taylan Antalyalı, genç futbolcular Eyüp Aydın, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Gökdeniz Gürpüz'ü de kadroya dahil etmedi.
GALATASARAY'DAN İLK RESMİ MAÇ
Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi maçına çıktı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de üst üste 2, toplamda da 24. şampiyonluğuna ulaşan sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonundaki ilk resmi maçını Beşiktaş ile yaptı.
Sezonu 26 Mayıs'ta Konya'da kapatan Galatasaray, 69 gün sonra İstanbul'da Süper Kupa maçında taraftarıyla buluştu.
BRONCHORST'UN TERCİHLERİ
Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş'ta 3 yeni transfer, ilk 11'de sahaya çıktı.
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı futbol takımı, Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Süper Kupa müsabakasında karşı karşıya geldi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Al Musrati, Milot Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ilk 11'ini tercih etti.
Siyah-beyazlı ekipte yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Jackson Muleka, Jean Onana ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı ekibin başında ilk resmi maçına çıktı.
Hollandalı teknik adam, siyah-beyazlılarda ilk müsabaka heyecanını derbide Galatasaray karşısında yaşadı.
YENİLERDEN 3'Ü 11'DE BAŞLADI!
Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı 5 futbolcudan 3'ü ilk 11'de sahaya çıktı.
Teknik direktör Van Bronckhorst, derbide Paulista, Rafa Silva ve Immobile'yi başlangıç kadrosunda görevlendirdi.
Can Keleş ile Emirhan Topçu ise müsabaka kadrosunda yer almadı.
BEŞİKTAŞ TRİBÜNLERİ BAYRAKLA DONATILDI
Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, Süper Kupa maçı öncesinde taraftarlara bayrak dağıttı.
Taraftarlar, kendileri için ayrılan tribünde siyah ve beyaz bayraklarla görsel şölen oluşturdu.
Beşiktaş taraftarı, ayrıca üzerinde Kartal figürünün yer aldığı "Boğazın efendisi, İstanbul'un sahibi" yazılı pankart açtı.
MAÇ GOLLE BAŞLADI!
Beşiktaş, Süper Kupa'ya golle başladı. Siyah beyazlı takımda Jonas Svensson, savunma arkasına çok iyi bir top gönderdi. Galatasaray'da Victor Nelsson'un ıska geçtiği top bir anda Ciro Immobile'de kaldı. İtalyan golcü karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla takımını 21. saniyede 1-0 öne geçirdi.
GALATASARAY ÜST ÜSTE İKİ POZİSYONDA OFSAYTA TAKILDI
Geriye düşmesinin ardından baskısını artıran Galatasaray, 13. dakikada Mauro Icardi, 14. dakikada ise Kerem Aktürkoğlu ile golü buldu. İki futbolcunun golü de ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
ZIYECH VURDU, SAVUNMA!
Hızlı gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu, sol kanattan topu yay üzerine bıraktı. Mertens'in tek dokunuşla Hakim Ziyech'e bıraktığı topu Faslı oyuncu 35. dakikada sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Bu şut Beşiktaş savunmasından geri geldi.
BEŞİKTAŞ ETKİLİ GELDİ!
Beşiktaş, üçe üç yakaladığı pozisyonda Gedson topu ceza sahasına çok iyi taşıdı. Portekizli oyuncu savunma arkasına sarkan Rafa Silva'yı düşündü. Rafa, hızlı giden topa son anda dokunsa meşin yuvarlak doğrudan auta gitti.
CIRO IMMOBLE ÇOK NET KAÇIRDI!
Beşiktaş, Cıro Immobile ile ikinci gole çok yaklaştı. Ziyech'in pas hatasında topu alan Ciro, uzak köşedeki Rafa'ya bıraktı. Rafa Silva Derrick Köhn'den sıyrılıp topu içeri çevirdi. Kale önündeki Immobile'nin sert vuruşu üstten auta gitti.
İlk yarıda başka pozisyon çıkmadı ve takımlar devreye Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIYA POZİSYONLA BAŞLADI!
Beşiktaş'ın sağdan kazandığı köşe vuruşunu Rafa Silva ortaladı. Omar Colley'in indirdiği topu karambolde Abdülkerim son anda kornere çeldi.
BATSHUAYI VURDU, MERT ÇIKARDI!
Barış Alper'in son çizgiden yay üzerine çevirdiği topa Michy Batshuayi gelişine sert vurdu. Kaleci Mert Günok, üzerine gelen topu çok iyi kurtardı.
BEŞİKTAŞ FARKI İKİYE ÇIKARDI!
Beşiktaş, 53. dakikada Jonas Svensson'un kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Rashica'nın sağdan ceza sahasına çevirdiği topu Rafa kaleye göndermek Galatasaray savunması araya girdi. Dönen topa gelişine Jonas Svensson vurdu ve topu ağlara gönderdi.
Beşiktaş gol sonrası yine etkili geldi. Maçın 63. dakikasında Rafa Silva, ceza sahası dışından çok iyi vurdu. Muslera, üzerine gelen topu iki hamle kurtardı.
GALATASARAY FARKI AZALTMAK İÇİN YÜKLENDİ
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, sağ kanattan son çizgiye inip yerden sert bir orta yaptı. Kale önünde Icardi'nin vuruşu kaleci Mert Günok'ta kaldı.
BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI!
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 80. dakikada yerde kalması sonrası penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Ciro Immobile, Muslera ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. Beşiktaş son bölüme Galatasaray karşısında 3-0 öne geçti.
NELSSON KIRMIZI KART GÖRDÜ!
Galatasaray'da Victor Nelsson, Mustafa'ya yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kart görerek 87. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.
BEŞİKTAŞ'TA BU KEZ RAFA SAHNEDE
Beşiktaş 90+1. dakikada Rafa Silva'yla bir gol daha buldu. Yay üzerinde topla buluşan Onur Bulut, gelişine sert vurdu. Yerden giden top Rafa Silva'ya çarpıp ağlarla buluştu.
TARİHİ SKOR: BİR GOL DAHA GELDİ
Siyah beyazlı takım bu golden 1 dakika sonra genç oyuncusu Musfata Hekimoğlu ile bir gol daha buldu ve ezeli rakibi karşısında skoru 5-0'a getirdi.
Son bölümde başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş, Süper Kupa'yı 5-0'lık skorla kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Beşiktaş, maçın ilk dakikasında öne geçti. Svensson'un ileri şişirdiği topu savunmadaki Nelsson sektirince araya Immobile girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan İtalyan golcü, 23. saniyede meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
23. dakikada Rafa Silva'nın sağ taraftan kullandığı kornerde penaltı noktasında topla buluşan Al Musrati'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
34. dakikada Köhn'ün pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı ceza yayında bulunan Mertens'e aktardı. Belçikalı oyuncunun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ziyech, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak Colley'den sekerek taca gitti.
45+1. dakikada Rafa Silva'nın sağdan ortasında topla buluşan Immobile, ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak bu pozisyonda üstten auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada orta sahada aldığı topu derinlemesine Barış Alper Yılmaz'a atan Batshuayi, koşusuna devam etti. Ceza sahası içi sol kanatta meşin yuvarlağı kontrol eden Barış, iki rakibine rağmen pasını yay içinde Batshuayi'ye çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Mert, ayaklarıyla topu kornere çeldi.
53. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Gedson Fernandes'in pasında sağ kanatta topla buluşan Rashica, ceza sahası içine doğru orta açtı. Abdülkerim Bardakcı'dan seken topu önünde bulan Svensson, altıpas çizgisi önünde şutunu çekti ve fileleri sarstı: 0-2
59. dakikada Gedson Fernandes'in pasında topla buluşan Rashica'nın ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda, kaleci Muslera topu çeldi.
63. dakikada Gedson Fernandes'in pasında topla buluşan Rafa Silva'nın ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda, kaleci Muslera iki hamlede topu kontrol etti.
81. dakikada Beşiktaş penaltıdan golü buldu. Immobile'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Gedson Fernandes, Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
Aynı dakika içinde penaltı atışını kullanan Immobile, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-3
90+1. dakikada Beşiktaş farkı dörde çıkardı. Onur Bulut'un pasında topla buluşan Salih Uçan pasında, Rafa Silva penaltı noktasında dokunduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-4
90+2. dakikada Beşiktaş 5. golü attı. Rafa Silva'nın pasında topla buluşan Mustafa Hekimoğlu, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 0-5
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira (Dk. 75 Zaha), Berkan Kutlu (Dk. 60 Kerem Demirbay), Ziyech (Dk. 60 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 46 Batshuayi), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Icardi
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Gedson Fernandes (Dk. 90 Salih Uçan), Al Musrati, Rashica (Dk. 86 Onur Bulut), Rafa Silva, Semih Kılıçsoy (Dk. 68 Onana), Immobile (Dk. 85 Mustafa Hekimoğlu)
Goller: Dk. 1 ve 81 (Penaltıdan) Immobile, Dk. 53 Svensson, Dk. 90+1 Rafa Silva, Dk. 90+2 Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 87 Nelsson (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 11 Colley, Dk. 20 Semih Kılıçsoy, Dk. 47 Immobile, Dk. 73 Gedson Fernandes (Beşiktaş), Dk. 17 Berkan Kutlu, Dk. 20 Torreira, Dk. 41 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 73 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
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