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Suns veteran PG arıyor; Ben Simmons ile görüşüldü

Phoenix Suns, serbest oyuncu döneminde Tyus Jones'u kaybettikten sonra gard rotasyonunu güçlendirmek için veteran bir top yönlendirici arayışına girdi.

calendar 21 Temmuz 2025 10:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Suns veteran PG arıyor; Ben Simmons ile görüşüldü
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Phoenix Suns, serbest oyuncu döneminde Tyus Jones'u kaybettikten sonra gard rotasyonunu güçlendirmek için veteran bir top yönlendirici arayışına girdi.

The Stein Line'dan Marc Stein, Suns'ın bu doğrultuda Ben Simmons ile temas kurduğunu belirtti.

Takımın, aynı zamanda Chris Paul ile de ilgilendiği biliniyordu ancak Paul'ün Clippers'a yönelmesiyle bu seçenek rafa kalktı.

Simmons, yalnızca Suns'ın değil; New York Knicks, Boston Celtics ve Sacramento Kings gibi ekiplerin de ilgisini çekiyor.


Suns, ayrıca Marcus Smart'ı kadroya katmak için finalistler arasında yer alsa da, Smart'ın Luka Doncic'in bireysel çabaları sonucu Lakers'a imza atması, Phoenix'in planlarını değiştirmek zorunda kalmasına yol açtı.

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