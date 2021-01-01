Suns, Mikal Bridges'in kontratını 90 milyon dolara uzattı!

Phoenix Suns ve Mikal Bridges'in, 90 milyon dolarlık tam garantili çaylak sözleşme uzatması üzerine anlaştıkları bildirildi.



Geçtiğimiz sezon Bridges, %54 şut isabetiyle 13.5 sayı, 4.3 ribaund, 1.1 top çalma istatistikleri yakalamış ve rakip takımın en iyi forvet ve guard oyuncularını savunmakla görevlendirildiği süreçte, Suns'ın Finallere yükseldiği playoff döneminde önemli bir rol üstlenmişti.



Bridges'in takım arkadaşı Deandre Ayton'ın da benzer şekilde çaylak sözleşmesine maksimum kontrat almayı umut ettiği varsayılıyor.



