Phoenix Suns, süperstar forvet Kevin Durant için agresif biçimde takas ortağı arayışına girdi. The Athletic'ten Kelly Iko'nun aktardığına göre, kulüp yıldız oyuncu için taleplerini kademeli olarak aşağı çekmeye başladı.Suns'ın öncelikli hedefi, önümüzdeki draftta 10. sırayı da içerecek şekilde gelecekteki draft haklarını geri kazanmak.Durant, Phoenix'te geçirdiği iki buçuk sezonda yalnızca bir play-off serisi kazanabildi. Geçen sezon 62 maçta 26.6 sayı, 6 ribaunt ve 4.2 asist ortalamalarıyla oynayan 36 yaşındaki oyuncu, 2025-26 sezonunda 54.7 milyon dolar kazanacak ve ardından serbest oyuncu olacak.Suns, Durant ve Bradley Beal için yaptığı takaslarda neredeyse tüm birinci ve ikinci tur seçim haklarını kaybetmişti. Houston Rockets, Suns'ın 2025 ve 2027 birinci tur haklarına sahipken; Washington Wizards, 2026 ve 2030 yıllarında seçim takası hakkını elinde bulunduruyor.2025 takas dönemi öncesinde birçok takımdan Durant için teklif alan Suns, bu gelişmeyle Durant'i şaşırtmıştı. Eski takımı Golden State Warriors da ilgilenenler arasındaydı.All-Star arasından sonra 10-18'lik bir performans sergileyen Suns, sezonu Batı'da 11. sırada tamamladı ve play-in bileti alamadı. Durant, sezonun son yedi maçında bilek sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.Durant, Beal ve Booker üçlüsüyle kurulan "süper takım" projesi şu ana dek beklenen başarıyı sağlayamadı. Üçlü, birlikte henüz bir play-off galibiyeti elde edemedi.