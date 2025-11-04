03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
0-0
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
0-1
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
1-0
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
1-1
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
3-1
03 Kasım
Sunderland-Everton
1-1
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
0-0
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
1-2
03 Kasım
Lazio-Cagliari
2-0

Sunderland, Everton engeline takıldı!

Premier Lig'in 10. haftasında Sunderland, sahasında Everton ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 04 Kasım 2025 00:53 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 01:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Sunderland, Everton engeline takıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Premier Lig'in 10. haftasında Sunderland, sahasında Everton'u konuk etti.

Stadyum of Light'ta oynanan mücadeleden taraflar 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmada Everton'un golünü 15. dakikada Iliman Ndiaye atarken Sunderland'in golünü 46. dakikada Granit Xhaka attı.

Bu sonuçla birlikte Sunderland, ligdeki puanını 18'e çıkartarak 4. sırada haftayı kapattı. Everton ise 12 puanla 14. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Sunderland, lider Arsenal'i konuk edecek. Everton, Fulham'ı konuk edecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.