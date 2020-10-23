Sumudica: 'Türkiye'de kuralları asla çiğnemedim'

Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Marius Sumudica ülkesinde yayın yapan spor organlarına açıklamalarda bulundu.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisine verdiği 4 maçlık cezanın haksızlık olduğunu belirten Sumudica; "Başıma gelenler haksızlık. 4 maç için sahalara giriş yasağım geldi. Yorum yapmazdım ancak Marius Sumudica olarak hayal kırıklığı yaşıyorum. Trabzon maçında hakeme penaltı pozisyonu için "Bu pozisyon penaltı" diye bağırdım kırmızı kart ile cezalandırıldım. Yani basit bir şeyden ceza verildi." dedi.



KURALLARI ÇİĞNEMEDİM



Açıklamalarına devam eden Sumudica şunları söyledi; "Şimdi Antalya'daki maçta takıma talimat vermekle suçlanıyorum. Antalyaspor karşısında bir locada veya kapalı bir alanda maçı izlemem yerine tribünlerine ortasına ve rakip takımdan bulunanların ortasında maç izledim. Ben istesemde oradan taktik gönderemezdim. Antalya yetkililerinin arasındaydım zaten. Nasıl olur da talimat vermem ve benim bir kuralı çiğneyeceğime müsamaha gösterilebileceği düşünülebilir. Ben böyle bir şey yapmadım. Ne taktik ne başka bir şey kesinlikle söylemedim.



"BAŞARILARIMLA YARGILAYIN"



Son 13 maçta sadece bir mağlubiyetimiz var o da Galatasaray'a karşı. Kazanmakta zorlansak bile uzun bir süredir maç kaybetmedik. Kazanılması çok zor olan Antalya'daki maçta 9 kişi sahada mücadele ettik ve 1 puan çıkarttık. Türkiye'de futbola saygı duymadığımı kimse söyleyemez. Geçen sene bu takımı 8'inci sırada ligi bitirmesini sağladım. Ben bu tür haksızlıklarla değil futboldaki başarılarım ve yaptıklarımla yargılanmak istiyorum" dedi.



