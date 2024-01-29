Sumudica: "Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı güç gösterdik"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sumudica: 'Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı güç gösterdik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2024 22:35
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Marius Sumudica "Galatasaray bizden daha fazla pozisyona girdi. Galatasaray büyük bir camia, zorlu bir maçtı ama Türkiye'ye takımın gücünü gösterdik." dedi.

Marius Sumudica "Anadolu takımlarının 4 eksikle mücadele etmesi çok zor. Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Max Gredel ve Nicolas Nkoulou yoktu. Herkese gücümüzü yine de gösterdik. Gaziantep FK da büyük bir camia. Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında gücümüzü gösterdik. Sonuna kadar ligde kalmak için savaşacağız." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery