Sumudica: 'Fenerbahçe ile berabere kalırsak olağanüstü!'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe ile karşılaşacakları maç öncesi Rumen basınına konuştu.



Sumudica, "Fenerbahçe maçıyla başlıyorum. Hayat zor. Tıpkı 1-1'lik Başakşehir mücadelesinde olduğu gibi kaybetmek istemediğimiz bir maç olacak." dedi.



Rumen teknik adam, "Bu sezon Fenerbahçe'yi 1 kez yendim. Yine mücadele edeceğim. Ancak yenilirsek de yeniliriz. Berabere kalırsak, olağanüstü bir başarı olur." ifadelerini kullandı.



"ASIL KRİTİK OLAN KASIMPAŞA MAÇI"



"Bizim için kritik olan Kasımpaşa ile oynayacağımız maç." diyerek sözlerini sürdüren Sumudica, "Kasımpaşa'yı mutlaka yenmeliyiz. O maç, küme düşme hattından çıkmamız ve endişeleri azaltmamız için mutlaka kazanmamız gereken bir maç." dedi.



"BU SEZON İLK 12, GELECEK SEZON İLK 8"



Tecrübeli teknik adam, "Bu sezon hedefimiz ligi ilk 12 sıra içerisinde bitirmek. Eğer bunu başarabilirsek olağanüstü bir performans sergilemiş oluruz. Gelecek sezon ise ilk 8'de olmak için savaşacağız." diyerek hedeflerini açıkladı.



