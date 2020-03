Bilim Kurulu üyelerinden 'sumak suyu' tepkisi: "En büyük korkumuz, Güney Kore'deki '31. hasta ' gibi bir olayın olması"

SUMAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

SUMAK SUYU NE İŞE YARAR?

SUMAK ÇAYI NASIL YAPILIR?

Koronavirüsten korunmak isteyenler, Google aramalarında sumakla ilgili detaylı bilgilere ulaşmak istiyor. Sumak suyu nasıl yapılır? İnsanlar bu sorunun yanıtını arıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında sumak'ın işe yarayıp yaramadığı tartışma yarattı. Bilim Kurulu'ndan sumak suyuyla ilgili açıklama geldi.Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerinin her gün yeni bir hurafe ile mücadele etmek zorunda olduğunu yazdı.Yazısında Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığı görüşmeyi yazan Selvi, şu ifadeleri kullandı:Bir din görevlisi bir videoda rüyasında peygamberimizi gördüğünü söyleyen bir kadının, "Peygamberimiz 'Sumak suyu için' dedi" dediğini anlatıyor. Bunu da çoğunluğu üniversite mezunu olan, doktorasını yapmış eğitimli insanlar paylaşıyor. Üşenmedim, bunu Bilim Kurulu üyelerine sordum. Haberleri olmuş. Çok tepki gösterdiler. "En büyük korkumuz, Güney Kore'deki '31. hasta olayı' gibi bir olayın olması. Bu tür dini duyguların istismarından dolayı bir virüs patlamasının yaşanması" dediler. Güney Kore'deki 31. hasta olayı ne?Güney Kore'de 15 Şubat'ta yüksek ateşle hastaneye giden kadın, koronavirüs testi yapılması önerisini reddediyor. Onun yerine kilisede ayine katılıyor. Bir otelin yemek salonunda açık büfeye gidiyor. İyice kötüleşince 17 Şubat'ta başka bir hastaneye gidiyor ve test yapılıyor. Koronavirüse yakalandığı tespit ediliyor. 30 vakayı tespit edip karantinaya alan Güney Kore'de 31. hasta olarak kayıtlara geçiyor ama bir farkla: 30 hastaya kadar düzenli şekilde sayılan vakalar, 31. hastayla birlikte patlama yapıyor. Çünkü kadın ayine gittiği kilisede ve bulunduğu kalabalık ortamlarla yüzlerce insana bulaştırıyor.Bilim Kurulu üyeleri, "Rüya ile anlatılan sumak suyu gibi önerilerin patlama etkisi yapmasından endişe ediyoruz" derken bunu kast ediyorlardı.Yapılan araştırmalarda limon gibi sumağın da antioksidan özelliği olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda uzmanlar üst solunum yolu hastalıklarında ilaç kullanmadan sumak suyu ile tedavi olunabileceğini vurguluyor. Sumak, kandaki insülin oranını dengeler. Bu özelliği sayesinde diyabet ve yüksek tansiyon hastalarının tüketmesi gereken besinler arasındadır.Anti mikrobiyal özelliği ile bakterilere karşı vücudun mücadele etmesine yardımcı olur. Ateş düşürücü özelliği vardır. Bronşite karşı da iyi gelir. Solunum sistemini rahatlatma özelliği vardır.Yaprakları kaynar suda demlenir ve ılıdıktan sonra bu su ile gargara yapılırsa, boğaz ağrısına iyi gelir.Yapılan araştırmalarda, sumak tohumlarının akciğer enfeksiyonuna ve bu enfeksiyona neden olan mantara karşı etkili olduğu ortaya çıkmıştır.Antioksidan etkisi sayesinde üst solunum yolları hastalıklarında aniden meydana gelen yüksek ateşi düşürerek beyin sağlığını korur.Kan şekerini ve kolesterolü de düzenleyici etkisi vardır. Sumak bitkisinin idrar söktürücü özelliği vardır. İdrar oluşumunu arttırarak vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur. Mesane ağrılarına ve ağrılı idrara çıkma durumlarına karşı rahatlatıcı etkisi vardır.Hafta da bir bardak tüketilen sumak suyu, sinir sisteminde deforme olmuş hücrelerin sayısını azaltarak sağlıklı hücrelerin artmasına yardımcı olur. Yorgunluk, stres ve depresyon gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini de azaltır.Gıda zehirlenmesi sonrasında sumak baharatını kaynatıp bir bardak içmeniz faydalı olacaktır. Hem midenizi hem de bağırsaklarınızı temizleyerek idrar ve dışkılamayla zehirlenmeye neden olan zararlı bakterileri vücuttan atar.Sumak suyu, sindirimi düzenlediği için zayıflamak içinde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda gün içerisinde yarım çay bardağı tükettiğiniz sumak suyu hazımsızlık ve şişkinliği de önler.Sumağı soğan ve maydanozla bir araya getirerek çok pratik bir salata hazırlayabilir, onun o kendine has ekşimsi tadını doya doya çıkarabilirsiniz bildiğiniz gibi. Sumak, kuru patlıcan dolması tarifinden gavurdağı salatası tarifine, ıspanaklı yumurtadan Arnavut ciğeri tarifine, birçok et ve sebze yemeğinin içine dahil olabiliyor. Damak tadınıza uygun olduğunu düşündüğünüz tüm yemeklere çekinmeden dahil edebilirsiniz.Sumak, genellikle tırnak altlarında oluşan dolamanın iyileşmesi için de kullanılan doğal tedavi yöntemlerinden biridir. Kaynayan sumak suyunun içine sirke ve bal koyarak iyice kaynatın. Bu karışımı bir gün beklettikten sonra dolamanın üzerine sürünüz.Hücreleri yenileyici özelliği sayesinde cilde ve saça da faydası vardır. Kaynatılmış sumak suyunu tonik olarak kullanabilirsiniz. Sabah akşam düzenli olarak kullandığınız bu su hem sivilce ve akne oluşumunu engeller hem de yaşlanmayı geciktirir.Aşırı tüketildiğinde mide asidinin dengesi bozulabilir. Bu yüzden günde en fazla bir bardak tüketilmeli. Tuvalet ihtiyacı sırasında yanmaya neden olabilir. Aşırı ekşi bir yapısı olduğundan tansiyon hastası olanların tüketmesi uygun değildir. Aynı zamanda zehirli olan türleri de bulunduğundan alındığı yerlere dikkat edilmeli.Sürekli diş eti problemi yaşayan ve ağız kokusu şikayeti olanlar için gargara idealdir. Ayrıca tükürük bezlerinin çalışmasını destekler. Ağız içinde enfeksiyon oluşmasını önler. Bu yüzden yara oluşumunu engeller. 100 mililitre suya bir yemek kaşığı sumak atın. Kaynatın ve ocaktan aldıktan sonra ılık hale geldikten sonra sabah akşam günde iki defa gargara yapabilirsiniz.Bir çay bardağına 1 tatlı kaşığı öğütülmüş veya tane sumak (mümkünse taze sumak) koyup üzerine kaynar su dökülür ve 5 dakika demlemeye bırakılır. 1-2 damla kekik yağı da 5 dakikalık demleme sonunda ilave edilip tüketilebilir; zira sumakla beraber oldukça faydalıdır. Ancak sumak çayında dibe çöken posa tüketilmemelidir. Ekşiliği fazla olduğundan dolayı ekstra limon koymaya gerek olmayabilir.Şayet tadını sevmezseniz demleme sonrasında az miktar bal ile tatlandırılabilir. Öksürüğü ve faranjiti olan veya boğaz yanması olanlar ilk yudumlarda birkaç kez gargara yaparak boğazı temizledikten sonra kalanı afiyetle içebilir. Eğer herhangi bir şikayetiniz yoksa her gün tüketmeyip arada kürler halinde az miktarlarda içebilirsiniz.Sumağın, kansere, kalp hastalığına ve yaşlanma belirtilerine neden olabilecek etkenleri önlediği bilinmektedir. İçerdiği antioksidan sayesinde aynı zamanda koroner kalp hastalığı gibi hastalıklara yakalanabilen bir diyete de büyük katkıda bulunduğunu söyleniyor. Aynı zamanda tüketilen yiyeceklere eklenen sumak diyabet hastalığını önlemede birebir etkilidir. Sumak çayı, cilt sorunlarının tedavisinde ve yaraların iyileşmesinde yardımcıdır.Sumak çayı, vücutta iltihaplanma, ateş, deri iltihabı, solunum bozuklukları, bronşit ve diğerleri gibi birçok hastalığa şifa olarak kullanılmaktadır. Laboratuvar sonuçları sumak ve ekstresinin iyi anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğunu doğrular. Soğuk algınlığı, , artrit ve diğer enflamatuar rahatsızlıkların tedavisinde faydalı olduğu da ortaya çıkmıştır. Ek olarak sumak çayı bağışıklığı da güçlendirmede oldukça etkilidir.