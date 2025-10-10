Sultanlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2025-26 sezonu, cumartesi oynanacak tek maçla başlayacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
- 11 Ekim Cumartesi:
19.00 Zeren Spor-VakıfBank (TVF Ziraat Bankkart)
- 12 Ekim Pazar:
14.00 Aras Spor-Fenerbahçe Medicana (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (Eczacıbaşı)
18.00 Beşiktaş-İlbank (Akatlar)
18.30 Galatasaray Daikin-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
19.00 Göztepe-Nilüfer Belediyespor Eker (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
20.30 Türk Hava Yolları-Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
Karşılaşmaların programı şöyle:
- 11 Ekim Cumartesi:
19.00 Zeren Spor-VakıfBank (TVF Ziraat Bankkart)
- 12 Ekim Pazar:
14.00 Aras Spor-Fenerbahçe Medicana (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (Eczacıbaşı)
18.00 Beşiktaş-İlbank (Akatlar)
18.30 Galatasaray Daikin-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
19.00 Göztepe-Nilüfer Belediyespor Eker (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
20.30 Türk Hava Yolları-Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel)