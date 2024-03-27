Sultanlar Ligi'nde erteleme maçları oynanacak

Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonun 15. haftasında ertelenen Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit maçı ve 18. haftasından ertelenen Nilüfer Belediyespor-VakıfBank maçları oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sultanlar Ligi'nde erteleme maçları oynanacak
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27 Mart 2024 13:44
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezon, 28 Mart Perşembe (yarın) oynanacak 2 erteleme maçıyla tamamlanacak.

Sezonun 15. haftasından ertelenen Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit maçı, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Sezonun 18. haftasından ertelenen Nilüfer Belediyespor-VakıfBank karşılaşması ise Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de oynanacak.

Bu karşılaşmaların ardından ligde play-off şampiyonluk serisi eşleşmeleri netleşecek.

 

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