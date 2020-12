Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Galatasaray ile bu hafta oynayacakları maça 7 futbolcularından yoksun bir şekilde çıkacaklarını açıkladı.



iddaa risk yönetimi, Galatasaray'ın Karagümrük karşısındaki galibiyet oranını 1.95'ten 1.60'a çekti.



GALATASARAY'A KARŞI 7 EKSİĞİMİZ VAR



Takımdaki son durum hakkında TRTSpor'a açıklamlarda bulunan Süleyman Hurma, "Badou Ndiaye kulübede atıldı. Küçük sulardan birini içmiş ve sinirle yere atmış. Maç içinde böyle bir şey olabilir ama atıldı. Diğer oyuncumuz Erik Sabo da haksız yere atıldı, atılmakla kalmadı ve rapor edildi. Zaten pandemi var, sakatlıklar var, hakem arkadaşlarımız biraz hoşgörülü olmalı. Asıl amacımız oyuncuları sahada tutmak olmalı. Oyuncu, sizin yüzünüze karşı bir hakarette bulunmadıysa her şeyi de duymaya çalışmaya gerek yok. Galatasaray'a karşı da bu hafta 7 futbolcumuzdan yoksun sahaya çıkacağız" dedi.



HEDEFİMİZ AVRUPA



Karagümrük'ün yaptığı flaş transferlerden de söz eden Süleyman Hurma, "Avrupa kupalarına katılmak için bir hedef koyduk. Fabio Borini gibi dünya çapında bir oyuncu transfer ettik. Emre Çolak da Galatasaray ve Milli Takım'da çok önemli işler yaptı, Avrupa'da bizi temsil etti. Onun da çıkışa ihtiyacı var, inşallah kazanırız. Yaptığımız ve açıklamadığımız birkaç transfer daha var. Emre Çolak ile sezon sonuna kadar anlaştık, sezon sonu da anlaşırız diye söz kestik. Anlaştığımız oyuncular şu an oynuyor, o yüzden açıklayamıyorum. Yine yüksek seviyede oyuncular alacağız" şeklinde konuştu.



NEDEN YILDIZ TRANSFERİ?



Yaptıkları yıldız transferleri hakkında konuşan Süleyman Hurma "30 yıldır bu işi yapıyorum, dünyanın her tarafından insanlarla ilişkilerimiz var. Bu ilişkilerimizi kullanarak Fabio Borini'yi aldık. Ben aslında ismi olmayan isimleri alırdım, bu sefer biraz tarzımızın dışına çıktık. Bunu iki sebeple yaptık, birincisi pandemi nedeniyle gidip oyuncu izleyemiyoruz, dolayısıyla bildiğiniz oyuncuları almanız lazım. İkinci sebebi de, biz yeni bir kulübüz ve marka değerini arttırmak için bu isimleri aldık. Ervin Zukanovic transferi Emiliano Viviano'yu, Viviano da Lucas Biglia'yı, Biglia da Fabio Borini'nin gelmesini sağladı. Bu paralara transfer edilecek oyuncular değillerdi." ifadelerini kullandı.



"AVRUPA'NIN 20 YIL GERİSİNDEYİZ"



Türk futbolunun daha da kötüye gideceğini söyleyen Süleyman Hurma "Türk futbolu kötü noktada, daha da kötüye gidecek. Bugünleri göreceğimizi yıllarca önce söyledim. Azerbaycan, Makedonya gibi ülkeleri küçümsemiyorum ama futbolda o noktalara gideceğiz. Avrupa'dan taktik olarak 20 yıl gerideyiz, önlem almazsak daha da geriye gideceğiz. Önlem alacağız gibi de durmuyor." açıklamasını yaptı.