Sude Hacımustafaoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda Sude Hacımustafaoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Sude Hacımustafaoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı
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10 Ağustos 2022 18:56
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda genç smaçör Sude Hacımustafaoğlu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2020'den bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen 20 yaşındaki Sude'nin yeni sezonda da takımda yer alacağı bildirildi.

Açıklamada, "Sude Hacımustafaoğlu'na sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir sezon dileriz." denildi.

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