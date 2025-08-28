28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Sudakov adım adım Benfica'ya

Benfica, Shakhtar Donetsk'ten Georgiy Sudakov'u 30 milyon Euro ve bonuslar karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

calendar 28 Ağustos 2025 15:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sudakov adım adım Benfica'ya
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi eleyerek lig aşamasına kalan Benfica, kadro çalışmalarını sürdürüyor.

Lizbon ekibi, Shakhtar Donetsk'in yıldız on numarasını kadrosuna katmaya çok yakın.

Record'un haberine göre; Benfica, Georgiy Sudakov transferini 30 miyon Euro ve bonuslar karşılığında bitirmeye hazırlanıyor.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, 22 yaşındaki oyuncunun sonraki satışından pay sahibi olacak.

Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Sudakov'un Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Shakhtar Donetsk forması altında bu sezon 35 maçta sahaya çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 13 gol attı ve 6 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
