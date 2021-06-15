Suat Serdar, Hertha Berlin'e transfer oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Hertha Berlin, Schalke 04'te forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar'ı kadrosuna kattı.



Hertha Berlin Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2026 yılına kadar geçerli sözleşme imzalandı.



Transferin maliyetine ilişkin bilgi verilmezken, Alman basını Hertha Berlin'in yaklaşık 8 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceğini yazdı.



Suat Serdar, Bundesliga'da geçen sezonu son sırada bitirerek küme düşen Schalke 04'te 26 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.







