22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
19:45
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
20:00
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
19:45
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
20:00

Stuttgart'tan Fenerbahçelileri kızdıran açıklama

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Stuttgart'ın Proje ve Gelişim Direktörü Ali Adman, maç öncesinde sarı lacivertlileri kızdıracak açıklamalarda bulundu.

calendar 22 Ekim 2025 12:12
Fotoğraf: Imago
Stuttgart'tan Fenerbahçelileri kızdıran açıklama
Fenerbahçe ile Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te karşı karşıya gelecek.

İstanbul'da sarı lacivertli ekibin konuğu olacak Stuttgart cephesinden Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalar geldi.

Alman ekibinin Proje ve Gelişim Direktörü Ali Adman, Sarı-lacivertli takım karşısında favori olduklarını iddia etti.

'FAVORİ BİZİZ'

Radyospor'da açıklamalarda bulunan Ali Adman, "Fenerbahçe henüz tam bir takım olamadı. Biz sezona çok iyi hazırlandık. Bunu resmi maçlarda da gösterdik. İstanbul'dan 3 puanla dönmek istiyoruz. Favoriyiz. Tek sıkıntımız forvet bölgesi. Demirovic sakat. Hücum bölgesinde eksiğiz. Hocamız Sebastian Hoeness bu yüzden kanatlar üzerinden bir plan kurdu. Fenerbahçe'yi iyi analiz etti ve bu maça iyi hazırlandı." ifadelerini kullandı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
