Stuttgart, evinde 90+4. dakikada yıkıldı!

Bundesliga 2. hafta maçında Stuttgart sahasında Mainz ile karşılaştı. Stuttgart Arena'da oynanan maç 3-3 sona erdi.
Stuttgart'ın golleri 8. dakikada Millot, 15. dakikada Leweling ve 88. dakikada Rieder kaydetti. Mainz'in golleri ise 43. dakikada penaltıdan Amiri, 61. dakikada Burkardt ve 90+4. dakikada Leitsch'den geldi.
Bu sonuçla birlikte ligde iki takımda henüz galibiyet alamadı. Mainz ligde 2 puana yükseldi. Stuttgart ise ilk puanını aldı.
Ligin bir sonraki haftasında Stuttgart, Mönchengladbach ile oynayacak. Mainz ise Werder Bremen'i konuk edecek.
Stuttgart'ın golleri 8. dakikada Millot, 15. dakikada Leweling ve 88. dakikada Rieder kaydetti. Mainz'in golleri ise 43. dakikada penaltıdan Amiri, 61. dakikada Burkardt ve 90+4. dakikada Leitsch'den geldi.
Bu sonuçla birlikte ligde iki takımda henüz galibiyet alamadı. Mainz ligde 2 puana yükseldi. Stuttgart ise ilk puanını aldı.
Ligin bir sonraki haftasında Stuttgart, Mönchengladbach ile oynayacak. Mainz ise Werder Bremen'i konuk edecek.
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