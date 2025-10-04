Stoytchev: 'Sporda disiplin, motivasyondan daha önemli'

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank'ın başantrenörü Radostin Stoytchev, "sporda disiplinin motivasyondan daha önemli" olduğunu söyledi.

Sezon hazırlıklarına devam eden başkent ekibinin başantrenörü Stoytchev, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sakatlıklar nedeniyle çalışmalara zor başladıklarını aktaran Stoytchev, "Sadece iki smaçörle antrenman yapmak kolay olmuyor. Diğer yandan, pasör çaprazımız Marek Sotola da şu anda milli takımla birlikte. Berk Dilmenler ise sakatlığı nedeniyle sadece iki gün önce antrenmanlara başladı. Bu koşullarda takım antrenmanlarını organize etmek kolay değil ama bireysel beceriler üzerinde çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Halkbank'ın sadece Türkiye'de değil, Avrupa'nın da önemli kulüplerinden biri olduğunu dile getiren 56 yaşındaki Stoytchev, "Hedeflerimiz her zaman çok yüksek ama şu anda nerede olduğumuzu da iyi biliyoruz. Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart belki de en güçlü takım. Galatasaray ve Fenerbahçe de çok iyi ekipler. Biz bu takımlara çok yakınız ama şu anda bir adım gerideyiz. Doğru çalışarak, iyi bir voleybol seviyesi yakalayarak ve cesaretle oynayarak onlara yetişmemiz gerekiyor. Türk ligini iyi tanıyorum, bize yakın birkaç takım daha var. Bizim seviyemiz tamamen nasıl çalıştığımıza bağlı olacak. İlk üçte mi oluruz yoksa bir adım gerisinde mi, bu bizim elimizde." diye konuştu.

Bulgar çalıştırıcı Stoytchev, takıma yeniden gelmesine ilişkin soruya, "Aslında benim için sporda mesele motivasyon değil, disiplindir. Ankara'ya geri dönmekten çok mutluyum çünkü burada daha önce geçirdiğim döneme dair çok güzel anılarım var. Şimdi tamamen yeni bir ortam ve yeni bir durum buldum. Kulüp çok iyi organize edilmiş, üst düzey bir yapıya sahip. Halkbank'ta çalışmaktan mutluyum. Sezon boyunca önemli olan motivasyon değil, disiplin. Hem benim için hem takımım için." yanıtını verdi.

Başkent ekibindeki ikinci dönemiyle ilk dönemini karşılaştıran Stoytchev, şöyle devam etti:

"2013'te yanımda beş oyuncu getirmiştim, hepsi çok büyük şampiyonlardı, çok üst düzey oyunculardı ve hepsini tanıyordum. O yüzden onlarla işe başlamak ve kazanmak benim için çok daha kolaydı. Şimdi durum farklı, takımın seviyesi farklı ama daha önce de söylediğim gibi, Halkbank her zaman Halkbank'tır. Her gün antrenmanlarda ve maçlarda bu kulübün zirveye layık olduğunu göstermek için mücadele etmemiz gerekiyor. Takımda genç oyuncular da var, yaşça büyük olanlar da. Bu iki grup arasında denge kurmamız gerekiyor ki üç-dört ay içinde üst seviyede oynayabilelim."

"SPORDA ÖNEMLİ OLAN SONUÇTUR"

SMS Grup Efeler Ligi'nin kalitesinin arttığına dikkati çeken Stoytchev, "Geçen sezon Ziraat Bankkart önemli bir Avrupa kupası kazandı. Halkbank da pek çok kez Şampiyonlar Ligi'nde son dörde kaldı. Dolayısıyla seviye gerçekten çok yüksek. Şu anda Efeler Ligi, Avrupa'daki en iyi üç ligden biri seviyesinde diyebilirim. Diğer liglerden farkı nedir derseniz, fark kültürel. Ama biz profesyoneliz, hızlı adapte olmalı, iyi ilişkiler kurmalı ve sonuç almalıyız. Sporda önemli olan sonuçtur." değerlendirmesinde bulundu.

Sabırlı olmaları gerektiğini vurgulayan kaydeden Stoytchev, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öncelikle tüm takımımıza ve kulübümüze sağlık ve iyi çalışma diliyorum. Sabırla sonuçlar mutlaka gelecektir. Taraftarımıza da şunu söylemek istiyorum. Eğer sahaya kalbimizi koyarsak ve üç ay içinde oyun sistemimizi kurarsak, taraftarlar mutlaka tribünleri dolduracaktır. Onlar bizim için yedinci oyuncu olacak."