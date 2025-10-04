04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
20:00
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
14:30
04 Ekim
Girona-Valencia
17:15
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
21:00
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
19:45
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
17:30
04 Ekim
Auxerre-Lens
22:05
04 Ekim
Brest-Nantes
20:00
04 Ekim
Metz-Marsilya
18:00
04 Ekim
Atalanta-Como
21:45
04 Ekim
Inter-Cremonese
19:00
04 Ekim
Parma -Lecce
16:00
04 Ekim
Lazio-Torino
16:00
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
22:00
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
19:30
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
19:30
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
15:00
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
17:00
04 Ekim
M. United-Sunderland
17:00
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
17:00
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
14:30
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
19:30
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
16:30
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
16:30
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
16:30
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
16:30
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
19:00
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
16:00
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
13:30
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
13:30
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
22:00

Stoytchev: "Sporda disiplin, motivasyondan daha önemli"

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörü Radostin Stoytchev, yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu.

04 Ekim 2025 13:03
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Stoytchev: 'Sporda disiplin, motivasyondan daha önemli'
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank'ın başantrenörü Radostin Stoytchev, "sporda disiplinin motivasyondan daha önemli" olduğunu söyledi.
 
Sezon hazırlıklarına devam eden başkent ekibinin başantrenörü Stoytchev, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
 
Sakatlıklar nedeniyle çalışmalara zor başladıklarını aktaran Stoytchev, "Sadece iki smaçörle antrenman yapmak kolay olmuyor. Diğer yandan, pasör çaprazımız Marek Sotola da şu anda milli takımla birlikte. Berk Dilmenler ise sakatlığı nedeniyle sadece iki gün önce antrenmanlara başladı. Bu koşullarda takım antrenmanlarını organize etmek kolay değil ama bireysel beceriler üzerinde çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Halkbank'ın sadece Türkiye'de değil, Avrupa'nın da önemli kulüplerinden biri olduğunu dile getiren 56 yaşındaki Stoytchev, "Hedeflerimiz her zaman çok yüksek ama şu anda nerede olduğumuzu da iyi biliyoruz. Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart belki de en güçlü takım. Galatasaray ve Fenerbahçe de çok iyi ekipler. Biz bu takımlara çok yakınız ama şu anda bir adım gerideyiz. Doğru çalışarak, iyi bir voleybol seviyesi yakalayarak ve cesaretle oynayarak onlara yetişmemiz gerekiyor. Türk ligini iyi tanıyorum, bize yakın birkaç takım daha var. Bizim seviyemiz tamamen nasıl çalıştığımıza bağlı olacak. İlk üçte mi oluruz yoksa bir adım gerisinde mi, bu bizim elimizde." diye konuştu.
 
Bulgar çalıştırıcı Stoytchev, takıma yeniden gelmesine ilişkin soruya, "Aslında benim için sporda mesele motivasyon değil, disiplindir. Ankara'ya geri dönmekten çok mutluyum çünkü burada daha önce geçirdiğim döneme dair çok güzel anılarım var. Şimdi tamamen yeni bir ortam ve yeni bir durum buldum. Kulüp çok iyi organize edilmiş, üst düzey bir yapıya sahip. Halkbank'ta çalışmaktan mutluyum. Sezon boyunca önemli olan motivasyon değil, disiplin. Hem benim için hem takımım için." yanıtını verdi.
 
Başkent ekibindeki ikinci dönemiyle ilk dönemini karşılaştıran Stoytchev, şöyle devam etti:
 
"2013'te yanımda beş oyuncu getirmiştim, hepsi çok büyük şampiyonlardı, çok üst düzey oyunculardı ve hepsini tanıyordum. O yüzden onlarla işe başlamak ve kazanmak benim için çok daha kolaydı. Şimdi durum farklı, takımın seviyesi farklı ama daha önce de söylediğim gibi, Halkbank her zaman Halkbank'tır. Her gün antrenmanlarda ve maçlarda bu kulübün zirveye layık olduğunu göstermek için mücadele etmemiz gerekiyor. Takımda genç oyuncular da var, yaşça büyük olanlar da. Bu iki grup arasında denge kurmamız gerekiyor ki üç-dört ay içinde üst seviyede oynayabilelim."
 
"SPORDA ÖNEMLİ OLAN SONUÇTUR"
 
SMS Grup Efeler Ligi'nin kalitesinin arttığına dikkati çeken Stoytchev, "Geçen sezon Ziraat Bankkart önemli bir Avrupa kupası kazandı. Halkbank da pek çok kez Şampiyonlar Ligi'nde son dörde kaldı. Dolayısıyla seviye gerçekten çok yüksek. Şu anda Efeler Ligi, Avrupa'daki en iyi üç ligden biri seviyesinde diyebilirim. Diğer liglerden farkı nedir derseniz, fark kültürel. Ama biz profesyoneliz, hızlı adapte olmalı, iyi ilişkiler kurmalı ve sonuç almalıyız. Sporda önemli olan sonuçtur." değerlendirmesinde bulundu.
 
Sabırlı olmaları gerektiğini vurgulayan kaydeden Stoytchev, sözlerini şöyle tamamladı:
 
"Öncelikle tüm takımımıza ve kulübümüze sağlık ve iyi çalışma diliyorum. Sabırla sonuçlar mutlaka gelecektir. Taraftarımıza da şunu söylemek istiyorum. Eğer sahaya kalbimizi koyarsak ve üç ay içinde oyun sistemimizi kurarsak, taraftarlar mutlaka tribünleri dolduracaktır. Onlar bizim için yedinci oyuncu olacak."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
