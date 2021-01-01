Stone: "Harden takası için pişman değilim, yine olsa yine yaparım!"

Houston Rockets genel menajeri Rafael Stone, birkaç ay önce yaptığı James Harden anlaşmasını, bir daha olsa "kesinlikle, yüzde 100 yine yapacağını" söyledi.



Stone, ekibin süperstarını Brooklyn Nets'e göndermesinden aylar sonra, Harden takası hakkındaki düşüncelerini açıkladı.



Stone, takasla ilgili fazladan bilgi vermese de, bu anlaşmayı tekrar yapma şansı olsa yine yapacağını itiraf etti. Rockets'ın ön bürosu, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'a dayanan bir paket yerine Draft hakları almaya karar vermesinden ve Jarrett Allen ile Caris LeVert'ü minimum karşılıkla takaslamasından ötürü, oldukça eleştiri almıştı.



Rockets, Harden karşılığında Brooklyn'in Draft haklarını, Milwaukee Bucks'ın ilk tur seçimini ve Victor Oladipo'yu almıştı. Sezonun ilerleyen döneminde Houston, Oladipo'yu Miami Heat'e takas etmiş ve karşılığında Kelly Olynyk ve Avery Bradley'nin süresi dolan iki kontratı dışında, geriye neredeyse hiçbir şey almamıştı.



"BİR AN İÇİN BİLE TEREDDÜT ETMEDİM"



Ancak Stone, son birkaç ayda kendisinin ve ön bürosunun verdiği kararın arkasında durduğunu belirtti:



"Meslektaşlarınızdan biri, takastan bir gün sonra bana mesaj atmıştı ve beni 2027'de değerlendireceklerini söylemişlerdi. Ben de onlara bunun çok erken olduğunu ve 2030'da yapmaları gerektiğini söylemiştim. O anlaşmayı kesinlikle, yüzde 100 yine yapardım. Tekrar söylüyorum, benim bildiklerimi bilmiyorsunuz ama bu anlaşmayı yaptığım için gerçekten hiç pişmanlığım yok. Bir an için bile tereddüt etmedim."



Rockets, sezonun başında "tanking" yapmak istememesine rağmen, sezondaki en kötü derecelerden birine sahip olduğu için bir yeniden yapılanma sürecinin ortasında yer alıyor.



