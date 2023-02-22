Utah Jazz efsanesi John Stockton, NBA'in son yıllardaki 'yük yönetimi' trendine eleştirilerde bulundu.



Stockton, SiriusXM NBA Radio'daki bir sohbette bu yeni geleneğe karşı olan eski sporcular arasına şu ifadelerle katıldı:



"Bunun lig için bir tehlike olduğunu düşünüyorum. Bir keresinde bir beyzbol maçına, özellikle bir oyuncuyu izlemeye gitmiştim ve o da o gün oynamamayı tercih etmişti. O gün, onun hakkındaki, takım hakkındaki ve genel olarak beyzbol hakkındaki düşüncelerim anında değişmişti ve 'Ben asla böyle bir şey yapmayacağım' demiştim.



Jazz'in bir maçına gitmeye çalışırken yolda trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden genç bir çocuk olduğunu bile biliyorum. İnsanların sırf sizi izlemek için paralarını ve vakitlerini harcayarak, çoğu şeyi riske ettiği bu durumda bir de çıkıp oynamamayı mı tercih edeceksiniz? Bence bu hiç doğru değil."



19 sezonluk kariyerinde sadece 22 maç kaçırmış olan Stockton, 1989-90 sezonunda yalnızca dört maçta forma giyemezken, 1997-98 sezonunun ilk 18 maçını ise hazırlık maçlarında sol dizinden geçirdiği çapraz bağ sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.





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