Steve Ballmer, koronavirüse karşı mücadelede 25 milyon dolar bağışta bulundu!

LA Clippers sahibi Steve Ballmer ve eşi Connie, koronavirüs (KOVID-19) salgını ve halk sağlığı krizinden etkilenen çeşitli bölgelere 25 milyon dolardan fazla bağışta bulundu.



Ballmer Group, ESPN'den Ohm Youngmisuk'ın açıklamasına göre Seattle, Los Angeles ve güneydoğu Michigan'a yardım etmek için milyonlarca dolar verdi:



"Steve + Connie Ballmer, Ballmer Group aracılığıyla, Seattle, SE Michigan, LA'a KOVID-19 mücadelesinde yardımcı olmak adına için 25 milyon dolardan fazla bağışta bulundu. Ballmer Group'a göre, buna KOVID-19 aşısı testini hızlandırmak için University of Washington Medicine'in Acil Müdahale Fonu'na verilen 10 milyon dolar da dahildir."



Eski Microsoft CEO'sundan gelen para, Amerika Birleşik Devletleri sağlık sistemini bunaltan ve binlerce kişiyi etkileyen KOVID-19 salgınına karşı mücadelede büyük bir adım.



